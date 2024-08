El PP achaca la inacción de Sánchez ante la crisis migratoria a su debilidad parlamentaria

Pedro Sánchez se reunirá este viernes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la llegada masiva de migrantes al archipiélago y la próxima semana viajará a Mauritania, Senegal y Gambia. Sin embargo, las dos semanas de vacaciones del presidente del Gobierno han crispado los ánimos en el PP. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha denunciado este jueves la inacción de Sánchez ante la crisis migratoria que están sufriendo Canarias y Ceuta. La dirigente popular ha achacado esa falta de iniciativa a la debilidad parlamentaria del Gobierno, que en julio perdió la votación para reformar la ley de extranjería ante el 'no' del PP y de Junts.

En la misma línea que han mantenido los conservadores de las últimas dos semanas, Gamarra ha asegurado que al jefe del Ejecutivo "no le importa absolutamente nada" la situación límite que están viviendo Canarias y Ceuta. Y, tirando de tópico veraniego, le ha exigido a Sánchez que "abandone la toalla y sus vacaciones y empiece a gobernar".

Ahora bien, Gamarra ha matizado que el presidente del Gobierno no tiene la capacidad de actuación "porque ha decidido gobernar sin un respaldo parlamentario". Eso, ha dicho, no significa que las comunidades no estén dispuestas a abordar la situación, por lo que ha reclamado que este viernes, tras la reunión con Clavijo, Sánchez anuncie la convocatoria de la conferencia de Presidentes para acordar una política migratoria de estado. "La solidaridad la tenemos que abordar desde esos instrumentos que existen", ha insistido.

Sus propuestas

Al igual que otros dirigentes conservadores, Gamarra ha evitado responder sobre la petición que hace el Gobierno de Canarias -conformado por Coalición Canarias y el PP- de aprobar un decreto ley para hacer obligatorio el reparto de menores entre todas las comunidades. En su lugar, ha recalcado que es necesaria una política migratoria "real, efectiva e integral". "No se trata única y exclusivamente de repartir a los menores que están en Canarias como si fueran mercancía", ha aseverado, aunque actualmente este sea el principal problema.

Además, Gamarra ha recalcado que lo primero que debería hacer Sánchez es declarar la emergencia migratoria y reunir a todos los presidentes. Después, ha enumerado algunas de las medidas que han puesto sobre la mesa y que si el Gobierno las incluye en el decreto ley facilitaría que votaran a favor del mismo. Así, ha mencionado el refuerzo del control de fronteras, el trabajo con los países de origen, el incremento de los recursos a las comunidades autónomas o la búsqueda de ayuda en la Unión Europea.

Todo ello forma parte del plan migratorio que el PP registró el pasado martes en el Congreso a través de una proposición no de ley para obligar al Gobierno a posicionarse en la primera sesión del curso político. Entre las medidas incluyen también el despliegue de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los países de origen y de tránsito para cooperar en la desarticulación de las mafias o disponer de las infraestructuras que el Estado tiene por todo el país y que están en desuso y cerradas para alojar a los migrantes.