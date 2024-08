Junts arranca el curso con un aviso al Gobierno: 'No somos socios'

Junts regresa del verano tal como se fue, apretándo las tuercas al Gobierno de coalición. Más aún tras el pactado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa. Si en el último pleno del Congreso de julio, los posconvergentes tumbaron la senda de estabilidad del Ejecutivo, el paso previo para la elaboración de los Presupuestos, este martes, en la Diputación Permanente han apoyado al PP en su intento de obligar a Pedro Sánchez y a varios ministros a comparecer en la Cámara Baja por distintos asuntos. Su apoyo ha resultado insuficiente, pero el mensaje de Junts de cara al comienzo del curso escolar es claro, no le pondrán las cosas fáciles al Gobierno. En la Moncloa ya son conscientes y se preparan para un otoño complejo.

La tensa relación de Junts con el PSOE es algo ya inherente a las dinámicas parlamentarias. Sánchez logró mantenerse en la Moncloa gracias a los votos de Junts, que llevaban como contrapartida la aprobación de la Ley de Amnistía. Ahora bien, con la norma ya en vigor, aunque el Tribunal Supremo aún no la haya aplicado en el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, nada obliga a los posconvergentes a seguir respaldando al Gobierno.

Además, el pacto entre socialistas y republicanos en Catalunya deja a Junts fuera de la ecuación, pero a la vez les permite actuar con mayor libertad en el Congreso. No pierden nada con llevar al límite la relación con el Ejecutivo. La diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas i Mir quiso dejar constancia de ello este martes: "No somos socios de este Gobierno. Solo nos interpelan Catalunya y los catalanes. No sé a qué se debe esta vocación suya de siempre irnos uniendo cuando saben que no es así". La dirigente posconvergente se dirigía así, con cierto enfado, a un parlamentario del PP que había incluido a Junts entre los socios del Ejecutivo.

Entre las "pruebas" que quisieron dar sobre su posición ante el Ejecutivo, estuvo este martes el apoyo a varias iniciativas impulsadas por los conservadores para que Sánchez compareciera en el Congreso, aunque por motivos diferentes a los del PP. Los posconvergentes reclamaban explicaciones al jefe del Ejecutivo sobre la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no aplicar la amnistía a Puigdemont; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre qué ha pactado con ERC sobre la financiación para Catalunya; y al responsable de Transportes, Óscar Puente, sobre el caos en Rodalíes. Ninguna fue aprobada.

Apoyos a las cuentas públicas

El Gobierno es consciente de la actitud con la que los posconvergentes encaran el otoño. Sobre todo, teniendo en cuenta que a finales de octubre celebrarán un congreso en Calella (Maresme) para redefinir su estrategia y renovar la dirección. Hasta entonces, y puede que también después, los movimientos de Junts resultaran imprevisibles. Fuentes del Ejecutivo aseguran que seguirán trabajando de la misma forma que en el último año. "Somos conscientes de nuestra minoría parlamentaria", admiten a la vista de las dificultades parlamentarias que van a enfrentar.

Los Presupuestos para el próximo año serán la prueba más relevante que tenga que encarar el Gobierno respecto a Junts. Después de que votaran en contra de la senda de estabilidad, alegando la escasa inversión en Catalunya durante el último año, el Ejecutivo sigue confiando en poder atraer a los de Miriam Nogueras hacia un 'sí' a las cuentas públicas de 2025. No obstante, ya van allanando el camino de una posible prorroga presupuestaria, la que sería la segunda consecutiva.

"Nuestra intención, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es, como hemos hecho prácticamente la totalidad de todos los años de nuestra legislatura, presentar unos Presupuestos", aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Después, admitió, serán "las fuerzas parlamentarias quienes tendrán también que decidir y opinar". Todo incógnitas ante el inicio caliente del curso político que prepara Junts