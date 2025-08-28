Marlaska responde a las acusaciones del PP sobre los incendios: "No hemos actuado tarde, sino con previsión"

Tercer choque de un ministro del Gobierno con el PP a cuenta de los incendios. El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido este jueves en el Senado a acusaciones de inoperancia intencionada que le ha arrojado el Partido Popular por los catastróficos incendios forestales de estos días. Y lo ha hecho desgranando actuaciones: "Dicen ustedes que se ha actuado tarde, cuando lo que hemos hecho es actuar con previsión".

Contra "el intento del PP de fabricar una versión distorsionada de la realidad" que "enmascara sus propios errores de gestión", Marlaska ha defendido que los medios del Gobierno -y también los de comunidades no afectadas- han estado en la crisis desde el primer momento.

"Los españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas como colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema", ha lanzado Marlaska.

Acusaciones del PP

"Ustedes no reaccionaron a tiempo, no pusieron todos los medios al servicio de la extinción, porque lo único en que pensaban era sacar rédito electoral de la desgracia", ha acusado el senador popular Luis Javier Santamaría a un ministro al que "no le queda una gota de prestigio que perder".

La diatriba de los populares se ha elevado hasta señalar que el Gobierno "ha racaneado a toda España los medios que necesitaban". Santamaría ha repetido el argumento diciendo que Moncloa "escamotea medios a los españoles" y que "Castilla y León y Galicia han tenido que tirar del carro mientras Pedro Sánchez se escondía en La Mareta" (por la residencia vacacional de Lanzarote).

Antes de describir carencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, como su dispersión en las provincias y la escasez de personal dedicado a la investigación, el portavoz popular ha resumido: “Ustedes han pasado del 'si quieren medios, que los pidan', al 'si quieren medios, que los supliquen'”.

Los días clave

Contra esas acusaciones, el ministro ha opuesto una cronología, como también ha hecho antes en el Senado la titular de Defensa, Margarita Robles. El Centro Nacional de Seguimiento de Emergencias (CENEM) recibió los días 8 y 9 notificaciones de "entre uno y tres incendios diarios activos en situación operativa 2". Ese día "hubo recursos del Estado, de la UME y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuando". Desde entonces, el CENEM ha intercambiado con los técnicos de las comunidades autónomas "miles de correos electrónicos y llamadas en el marco de la emergencia", ha contado Marlaska.

El lunes siguiente, 11 de agosto, eran ya 9 incendios simultáneos de ese nivel de gravedad. Y ese mismo día, Interior "prealertó" al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que se activó el día 12.

Ha dicho Marlaska que, la noche del 11 al 12 de agosto, Interior, "para anticiparse a los acontecimientos", declaró la Fase de Preemergencia nivel 1 del Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEM, y se convocó la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección, el CECOD.

Marlaska ha aprovechado para señalar detalles como que, de 15 centros de coordinación y mando actuando en la catástrofe, solo dos fueron activados por la Junta de Castilla y León.

36.000 evacuados, 50 detenidos

Grande-Marlaska ha comparecido ante la Comisión de Interior del Senado para rendir cuentas de actuación ante la ola de incendios que, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus, ha arrasado más de 350.000 hectáreas en España.

"Todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición de las comunidades autónomas, ya que eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia", ha asegurado Marlaska.

Hay tres datos básicos en el relato del ministro de una crisis que considera aún abierta, con doce incendios en situación 2: ha habido que evacuar "a más de 36.000 personas", según ha contabilizado Marlaska, y han actuado más de 5.000 guardias civiles y policías, por cuya actuación hay ya 135 personas investigadas y 50 han sido detenidas, según "distintas tipologías de delitos" que no conducen a "centrar el foco en la figura del pirómano", ha explicado.

Al comenzar su intervención, Marlaska había lamentado la "utilización partidista del Senado y de una catástrofe", en una clara alusión al PP que ha mantenido en toda su comparecencia.

Ayuda internacional

En varias ocasiones ha llamado Marlaska a sentarse a tratar "un pacto de Estado" ante el cambio climático, pero al tiempo ha acusado de ignorancia a los populares. Por ejemplo, al hablar de la ayuda europea recibida. "Atendiendo a las peticiones de algunos de sus presidentes regionales, a las propuestas presentadas por el señor Feijóo y a las declaraciones de algunos de sus portavoces, no lo tienen ustedes muy claro".

Nueva alusión directa al PP, que ha antecedido el relato de que "se ha movilizado en España una cantidad de recursos internacionales sin precedentes en nuestro país". Ese grueso de la ayuda europea ha consistido en aviones de Francia e Italia, helicópteros checos, eslovacos y holandeses, bomberos franceses, griegos, rumanos, alemanes y fineses, además de un contingente proveniente de Andorra.

Este despliegue comenzó a actuar por Galicia, ha enfatizado Marlaska, desde el pasado día 14.

Cadena de comparecencias

PNV, Esquerra, Junts y Más Madrid han salido en defensa de la gestión del Gobierno por la vía indirecta de acusar de instrumentalización del Senado al PP y de ineficacia a los gobiernos de Castilla y León y Galicia.

La intervención de Marlaska ha sido forzada por el Partido Popular, que ha aprovechado su mayoría en la Cámara Alta para convocar de manera extraordinaria a los ministros en la última semana de agosto.

Los populares responsabilizan a Interior de “negligencias” en la gestión de la crisis, señalando que en los últimos cinco años no se ha aprobado un catálogo de recursos de todas las administraciones para la lucha contra el fuego.

La cita se enmarca además en la ofensiva del PP contra la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien el dirigente popular Elías Bendodo calificó de “pirómana”.

Grande-Marlaska es el tercer miembro del Ejecutivo en comparecer en el Senado tras la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El viernes será el turno del titular de Agricultura, Luis Planas. Tanto Marlaska como Aagesen comparecerán también la próxima semana en el Congreso, a petición propia.