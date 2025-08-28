La OTAN certifica que España ya gasta el 2% de su PIB en defensa

Con 33.123 millones de euros dedicados a la defensa, 11.000 más que el año pasado, España ha alcanzado el listón del 2% del PIB de gasto militar, según ha certificado este jueves la OTAN en su último informe periódico sobre esfuerzo económico de los aliados.

Si bien en las listas de la Alianza este país sigue siendo de los que menos porcentaje del Producto Interior Bruto destinan a inversión en capacidades militares, sí que destaca en el esfuerzo, que cuantitativamente no tiene precedentes. Se trata de un incremento presupuestario del 43,11% desde los 22.693 millones de euros que, según la contabilidad de organización, destinó España en 2024.

El gasto militar español es superior en volumen al de estados como Bélgica, Países Bajos o Bulgaria, y es la mitad o menos del que dedican economías como la de Dinamarca, Canadá, Chequia o Francia.

En los once años transcurridos desde que, en 2014, en la cumbre de Newport (Gales) la Alianza fijó el listón el 2%, reiteradamente incumplido, España ha pasado de un 0,92% del PIB al actual 2%, la mayor inversión en defensa de su historia en tiempos de paz.

Plan industrial

Defensa ha explicado este jueves en un comunicado que haber tocado el 2% del PIB ha sido posible por el desembolso inicial de 10.471 millones de euros que representan el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Ha recordado el ministerio que el gasto incluye inversiones en inteligencia artificial, big data, robótica, tecnologías cuánticas, espaciales, de energía y propulsión entre otras capacidades duales "clave para la seguridad y defensa colectivas, especialmente en un entorno geopolítico cada vez más complejo".

En los ránquines de la OTAN, España no es el único país que está en el 2,00% del PIB. Con ese porcentaje justo, sin decimales, están también Bélgica, Chequia, Luxemburgo, Macedonia del Norte y Portugal. El país que más PIB dedica a defensa de toda la Alianza es Polonia, con un 4,48. Estados Unidos destina el 3,22. La media de la Alianza Atlántica es del 2,76.

En PIB per cápita, España, con 33.800 dólares, se sitúa todavía en los escalones inferiores de la lista de contabilidad de la OTAN, pero supera ampliamente a países a los que ha aportado ayuda militar para su seguridad, como Estonia (26,4), Letonia (21,5), Lituania (25,2) o Rumanía (16,6%). En los países bálticos se habían alzado voces antes de la última cumbre de la OTAN en La Haya, criticando que España no proyectara llegar al 5%.

Influencia exterior

El incremento en la dedicación de PIB a defensa supone también un acelerón sin precedentes. Ya está casi olvidado en la discusión el detalle de que España planeaba llegar al 2%... en 2029. Esa fue una previsión que salió de la cumbre de Madrid, hace solo tres años que, en términos geoestratégicos, parecen tres siglos.

Entre tanto, la administración Biden ha sido borrada del mapa por el regreso de Donald Trump, a la casa blanca y una presión que no tiene precedentes sobre los aliados defensivos de Estados Unidos.

Pero el gasto militar español está influido también por el rearme general europeo ante la creciente percepción de Rusia como amenaza, originada en la toma de Crimea en 2014, confirmada con la invasión a gran escala que ha supuesto la actual guerra en Ucrania desde 2022 y acrecentada ahora, con las perspectivas de una mala solución al conflicto y un previsible rearme a gran escala del Kremlin.

De momento, no obstante, España permanece al margen del acuerdo del 5% de PIB que ha tratado de imponer Donald Trump como nuevo listón de inversión en defensa con plazo hasta 2035, compuesto por un 3,5% de PIB destinado a puro gasto militar y un 1,5% para otras partidas de resiliencia, como infraestructuras o ciberseguridad. El Gobierno de España se agarra a la carta de capacidades que le exige la Alianza, considerando que puede alcanzarlas con un 2,1%.

