Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas por el fuego y promete ayudas a los productores
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas
Luis Planas ha sido el cuarto ministro que ha desfilado esta semana por el Senado para dar cuenta de su gestión ante la ola de incendios que ha debastado España este mes de agosto. Al igual que sus compañeros, el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación ha defendido que el Gobierno se ha "volcado" en la lucha contra el fuego y ha informado de que los incendios, algunos aún activos, han arracado ya 35.400 hectáreas agrarias útiles. Así, ha prometido ayuda a los los productores afectados.
En una comparecencia que ha durado más de tres horas, el ministro ha informado de que el 9% del terreno calcinado por los incendios corresponde a hectáreas agrarias y calcula que se han visto afectadas cerca de 3.000 explotaciones agrarias. Con ello, ha anunciado que tanto agricultores como ganaderos tendrán "la ayuda que se merecen" por parte del Ejecutivo central. También ha apuntado a los seguros agrarios y a als ayudas de la PAC.
Precisamente, sobre financiación comunitaria, el ministro ha comunicado "formalmente" a la Comisión Europea la situación generada en el sector primario en España a causa de los incendios para que "tome nota" y que, "en un futuro próximo, una vez apagados los incendios", se haga un balance del impacto y se "movilicen los medios y las respuestas" pertinentes.
Rifirrafe
El ministro también ha defendido el despliegue de medios por parte del Gobierno, citando que tanto la UME como el Ejército y las brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica se sumaron de inmediato a las labores de extinción. En este sentido, ha afeado al PP que le hayan llamado a comparecer de una manera "precipitada" y cuando aún hay incendios activos en Castilla y León y Asturias.
No obstante, el PP ha tildado de "incompetente" la actuación de Planas ante los incendios forestales de este verano mientras el ministro duda de la "altura intelectual y política" de los populares. La senadora del PP Lorena Guerra ha llegado a acusar a Planas de "cómplice de criminalizar a la ganadería" extensiva en un Gobierno que ha "interpuesto el lobo y su protección frente a la cabaña ganadera, lo cual es un verdadero disparate".
Además, el enfrentamiento también se ha derivado hacia la gestión por parte del ministro de la enfremedad de la lengua azul en explotaciones ganaderas. "No ponga sus sucias manos sobre los veterinarios y sobre los expertos", le ha espetado Planas al senador del PP Antonio Luengo, que le reclamaba mayor colaboración con las comunidades autónomas.
