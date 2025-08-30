EEUU advierte a España de que el 2% en defensa no es suficiente e insiste en "graves consecuencias" si no llega al 5%

El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido que España y otros aliados de la OTAN hayan aumentado el gasto en defensa pero ha advertido de que el listón del 2 por ciento del PIB ya no basta a estas alturas y de que no alcanzar el 5 por ciento tendrá "graves consecuencias".

"En la cumbre de la OTAN de junio, todos los Estados miembros, incluida España, firmaron la declaración en la que se comprometen a invertir el 5 por ciento del PIB en defensa en el año 2035", ha recordado un portavoz del Departamento de Estado norteamericano en declaraciones a Europa Press.

Días después de que la OTAN situase por primera vez a España por encima del umbral de inversión del 2 por ciento, desde Washington han señalado que este aumento del gasto se debe a "los esfuerzos del presidente (Donald) Trump", principal impulsor del nuevo marco.

El Gobierno norteamericano cree que ahora "hay que hacer más" y ha aprovechado la última revisión estadísticas para recordar unas palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias".

El propio Trump señaló directamente a España al término de la cumbre, sugiriendo que podría tener que "pagar el doble" en caso de no acatar el consenso suscrito por los aliados, en una potencial amenaza comercial que luego no ha llegado a materializarse.

En esta línea, el portavoz del Departamento de Estado ha subrayado que llegar al 5 por ciento es "un paso clave para incrementar la letalidad y garantizar que Europa puede protegerse por sí sola frente a las amenazas del siglo XXI".