Sánchez sale en defensa de Open Arms tras la propuesta de Abascal de hundir el barco de salvamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado a la oenegé Open Arms, como respuesta a las declaraciones del líder de VOX, Santiago Abascal, quien ha tildado de "barco de negreros" la embarcación que se ha desplegado en Canarias para hacer frente a las llegadas de migrantes desde Mauritania y Senegal, pese haber recibido la negativa del Ejército del Aire para hacerlo. "Hay que confiscarlo y HUNDIRLO", publicaba el presidente del partido de ultraderecha el pasado miércoles.

Por su parte, Sánchez, en alusión a estos comentarios, ha afirmado en su cuenta de X que "Defender España es defender la vida" y ha trasladado su "apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar".

Pese a la fuerte reacción que desataron los primeros comentarios de Abascal en redes sociales, el dirigente de Vox se reafirmó en varios mensajes posteriores. "Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras. Y hay que encerraros a todos", escribió en un tuit dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Y este sábado, ha respondido al jefe del Ejecutivo acusándolo de tener "intereses en las mafias del tráfico de seres humanos". "Es normal que como jefe de la mafia socialista tengas también intereses en las mafias del tráfico de seres humanos. Meterte en la cárcel es lo único más urgente que hundir a los barcos de la invasión islamista", escribió en X.

Sus palabras han provocado la respuesta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien lo calificó de "auténtico fascista" y criticó que sus declaraciones generaban más crispación.

La propia organización también reaccionó a los comentarios de Abascal en redes sociales. "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", señalaron desde Open Arms.