La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hoy zarpará desde el puerto de Barcelona en la Global Sumud Flotilla, ha manifestado unas horas antes de que se produzca la salida, prevista para la 15:00 horas de este domingo que la veintena de embarcaciones previstas, parten "con toda la determinación de llegar a Gaza", y que asumen el riesgo de que Israel pueda "atacar" la expedición o deportar a sus integrantes.