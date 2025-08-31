Vox despliega velas tras un verano con el viento de la agenda política a favor

Como todas las formaciones políticas, Vox ultima los detalles del arranque del curso político, que en su caso llega en un momento particularmente dulce para la formación de la extrema derecha española. Los próximos 13 y 14 de septiembre los de Santiago Abascal volverán a hacer una demostración de fuerza y de conexiones internacionales en otra cumbre en Madrid de los llamados Patriots, que ya este invierno tuvo lugar en la capital con visitantes tan ilustres como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o Marine Le Pen, la presidenta de Agrupación Nacional, la formación heredera del antiguo Frente Nacional francés. En otras ocasiones Abascal ha ejercido de anfitrión en España del presidente de Argentina, Javier Milei, y es antigua su relación con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien antes incluso de llegar en 2023 al poder participó en un mitin de Vox en nuestro país. Sin olvidar a Donald Trump, cuya errónea pronunciación del apellido del líder de Vox ha sido objeto de múltiples chanzas, que no opacan el hecho de que es el principal correligionario político en la cuarta economía de la Unión Europea (UE) del presidente de Estados Unidos.

Abascal presume en privado de esas relaciones, por lo que representan en la actualidad, pero sobre todo por haber apostado por ellos cuando no era tan claro que fuesen la carta ganadora. A Trump le mostró respaldo cuando, bajo la Presidencia de Joe Biden, más asediado se vio por las causas judiciales y más remota parecía la posibilidad de un segundo mandato para el republicano; cuando trabó relación con Milei se trataba de poco más que un outsider en la siempre convulsa política argentina y lo mismo cabe decir de Meloni, de la que pocos pronosticaban que podría consolidarse como primera ministra en un país donde ese cargo ha estado ligado en las últimas décadas a una gran inestabilidad. El líder de Vox tiene un agradecimiento especial a Milei por considerar que ha resistido fuertes presiones de la derecha tradicional española para que no le apoyase tanto como hace. Todo ello cimenta su vitola de líder construido a contracorriente, desde que hace ya más de una década decidiese abandonar el Partido Popular (PP), la formación de la que su padre, fallecido en 2018, fue durante muchos años dirigente en Álava, en los años más duros de lucha contra ETA. Pocos vieron viable la aventura de Vox, que hoy aparece consolidada como la tercera fuerza política de España y que aspira a más.

Ahora, la rumorología política propia de Madrid habla de encuestas para el septiembre entrante más que favorables a la extrema derecha, que desde hace tiempo parece en disposición de rebasar ampliamente el 15% del voto, una barrera que los actores de la nueva política como Podemos o Ciudadanos tuvieron muy difícil alcanzar o, en el caso de la segunda de esas formaciones, nunca lograron. Abascal sigue desplegando velas con un viento a favor. La decisión hace un año de salir de todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP se ha revelado a la postre más beneficiosa que otra cosa en términos estratégicos. Su partido ha evitado el desgaste que formar parte de un gobierno origina, más aún en situaciones de crisis. Léase la dana de Valencia, donde además ha podido aparecer luego como salvador del maltrecho mandato del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, o véase la crisis de los incendios forestales de este mismo verano, que han azotado a dos de las comunidades en las que Vox estaba en el Ejecutivo, como Castilla y León y Extremadura.

Vox es una formación que se mueve cómoda en un discurso antisistema o destituyente, donde tiene pocos o ningún competidor a nivel nacional. Su tremenda penetración en el voto joven ahonda esa actitud, así como su eficaz manejo de las redes sociales y de los formatos alternativos a los medios tradicionales. En uno de ellos, el canal 'Bipartidismo stream', Abascal ofreció una sonada entrevista este verano, donde habló largo y tendido de inmigración, dejando una serie de invectivas contra la Conferencia Episcopal Española (CEE) que hizo saltar las alarmas a propios y extraños. Todo a cuenta del posicionamiento de los obispos -liderados por alguien como Luis Argüello, que no oculta sus discrepancias de fondo con la extrema derecha, en línea con El Vaticano- sobre la polémica de Jumilla, la localidad murciana en la que Vox impuso a la alcaldesa del PP una enmienda para prohibir en los recintos municipales el Ramadán o la Fiesta del Cordero, como hasta ahora se habían celebrado. La CEE defendió en un comunicado la libertad de culto, sumándose expresamente a la postura manifestada previamente por la Comisión Islámica de España, algo que dejó "perplejo" a Abascal, quien en el mencionado canal de You Tube insinuó incluso que la Iglesia Católica tendría una posición acomodaticia con el Gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia, declaró literalmente, de "los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras". Una clara alusión a Cáritas y su tarea humanitaria.

Discurso destituyente

Haciendo inventario de los asuntos que han ocupado portadas y tertulias televisivas y radiofónicas este verano, algunos ya mencionados, todos parecen soplar a favor del discurso destituyente que propugna Vox. La inmigración, los incendios forestales y la polémica por las competencias entre el Estado central y los gobiernos regionales que permiten a Abascal y los suyos blandir de nuevo un discurso contra el Estado de las Autonomías y también, aunque ahora más olvidada, la polémica por los currículums falsos que se ha llevado por delante la carrera política de una dirigente del PP, Noelia Núñez, y de otro del PSOE, el ex comisionado de la dana, José María Ángel. Todo formaría parte, según el diagnóstico de Vox, del bipartidismo, una palabra que otrora empleaban formaciones de la izquierda como Podemos y que ahora no se le cae de la boca a los representantes del partido derechista. Hasta el punto de orillar otros mantras como el de la "derechita cobarde", dirigido inequívocamente al PP, con el que Abascal irrumpió en escena hace ya casi una década. En definitiva, Vox, siempre fijándose en sus referentes internacionales, intenta priorizar el eje vieja política/nueva política, que tanto rédito le dio a Podemos y Ciudadanos, por encima de otros acentos ideológicos, aunque estos sean innegables. A ello se suma, ya desde hace tiempo, la insistencia en propugnar referéndums entre la ciudadanía sobre los más diversos asuntos, incluida la inmigración.

Al mismo tiempo, y en ello confían en la sala de máquinas del partido, la imagen pública de Trump como el hombre que ha castigado a sectores económicos muy importantes en España, singularmente el campo, con sus aranceles, podría evolucionar hacia la del artífice de la paz en Ucrania, tras las recientes cumbres bilaterales de este verano del presidente norteamericano con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski. Si bien el último ataque de Rusia sobre Kiev de esta misma semana pone más que en barbecho esa proyección analítica. En tono de cierta resignación, altos dirigentes de Vox comentan en privado que "parecía que habíamos puesto nosotros los aranceles", en referencia a las críticas recibidas hace unos meses tras la decisión de Washington, también en aquella ocasión de Alberto Núñez Feijóo. Aunque no creen que ese asunto, que ha evolucionado a varios acuerdos bilaterales de Estados Unidos, también con la Comisión Europea, les vaya a penalizar más de lo debido. "Yo voy por la calle y nadie me pregunta por los aranceles", señaló el propio Abascal en la mencionada entrevista en You Tube.