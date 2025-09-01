Feijóo propone cambiar la ley para impedir que un presidente gobierne sin Presupuestos

Tras el acto simbólico de inicio del curso político celebrado este domingo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes a la cúpula del PP en un hotel de Aranjuez (Madrid) para definir su estrategia de rearme contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la mitad del encuentro, que se celebra durante toda la jornada en la localidad más al sur de la Comunidad de Madrid, el líder de la oposición ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expuesto sus prioridades para el curso político ya en marcha. La primera de ellas una reforma legal para impedir que, como sucede desde 2023 con Sánchez, un presidente pueda gobernar sin haber aprobado y ni siquiera presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Se trataría, según ha explicado, de que si un gobernante, como el actual jefe del Ejecutivo, prorroga por segunda vez consecutiva las cuentas públicas, automáticamente se disuelvan las Cortes para acudir a unas elecciones generales. Feijóo ha calificado de "demencial" de "burla" o incluso de "nepotismo presupuestario" una situación en la que "el Gobierno ni siquiera descarta prolongar la agonía durante toda la legislatura". La propuesta la estudia ya, según ha anunciado, el equipo de juristas del PP, para implementar "todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos". A su juicio es "de sentido común", porque de continuar la situación actual, ha exclamado, "llegaríamos al absurdo de que en España los gobiernos no tienen obligación de presentar ni de aprobar los presupuestos, sin límite".

A preguntas de los informadores, Feijóo ha precisado que con sus asesores del servicio jurídico está estudiando tanto la Ley General Presupuestaria como la Constitución con el objetivo de "ver cuál es la propuesta jurídica y el rango adecuado para garantizar que cuando un gobierno no es capaz de aprobar por segunda vez el presupuesto conlleve automáticamente la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones". Se trata de algo, según ha asegurado, que ocurre en otros países europeos, por lo que según ha argumentado "nos parece que en el ordenamiento jurídico español es imprescindible, dado que tenemos un gobierno irresponsable", ha concluido.

El líder de los populares ha remarcado que el vigente Presupuesto data del año 2022, es decir, de la anterior legislatura, y que "ni siquiera ha sido aprobado en esta legislatura, y ni siquiera por este Gobierno y ni siquiera por estos grupos parlamentarios", en referencia a la actual composición del Congreso de los Diputados. Igualmente, ha recordado que al margen de eventuales reformas legales o constitucionales, su compromiso político ya manifestado el pasado mes de julio en la Cámara Baja es que si en el futuro no fuera capaz, siendo presidente del Gobierno, de sacar adelante los presupuestos, inmediatamente procedería a la disolución de las Cortes para ir a nuevas elecciones, hasta el momento una prerrogativa que posee en exclusiva en el jefe del Ejecutivo.

Pero como no podía sorprender a nadie, no es la de la ausencia de Presupuestos la única enmienda de Feijóo al Gobierno, al que ve "peor" que en el inicio hace un año del anterior curso o incluso que antes del verano. "Hasta arriba de casos de corrupción, de escándalos y cloacas" y "sometido al chantaje permanente de sus socios", según ha expresado, así como "con la degradación de la imagen, el crédito y la reputación internacional de España".

Tres prioridades

Feijóo se ha planteado tres principales prioridades para el curso que ahora arranca. La regeneración, la política migratoria y las políticas para "recuperar el campo". A lo primero corresponde la reforma de marras para impedir que se puedan prorrogar los Presupuestos durante toda una legislatura. Para la segunda, una materia en la que el PP afronta la dura compatecencia electoral de Vox, Feijóo acusa a Sánchez de ser el único gobernante europeo que niega que el "descontrol migratorio sea un problema". Una postura que según ha argumentado "está provocando que el descontrol migratorio beneficie a quienes quieren venir a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes".

Para el presidente del PP, España es "una nación abierta" a cuyo progreso contribuyen también los inmigrantes, pero según ha expresado, "lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia, ni se puede instaurar y obligar a ideas, a medidas y a leyes distintas de las ideas, las medidas y las leyes que imperan en nuestro país". Preguntado para que fuera más específico, Feijóo ha precisado que "todas las leyes que afectan, por ejemplo, a la dignidad de la mujer, que provienen de otras latitudes, no tienen ninguna posibilidad de mantenerse en España. Seamos o no españoles, todos los que residimos en España no tenemos más leyes que las aprobadas en las Cortes Generales" ha sentenciado.