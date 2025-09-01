IU urge al Gobierno a presentar Presupuestos en el Congreso y defiende seguir la legislatura si son rechazados

Acuerdo para la quita de deuda este martes, Presupuestos Generales del Estado a continuación y avances en el modelo de financiación autonómica. Son tres de los ejes claves del curso político que arranca este 1 de septiembre y en los que IU, como socio de gobierno, quiere marcar la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Como primer hito la quita de deuda. IU respalda desde el primer momento el acuerdo propuesto para la condonación de más de 80.000 millones de euros de deuda a todas las autonomías que tuvo como punto de partida la financiación . Y, por eso, el coordinador general de la federación de izquierdas, Antonio Maíllo, se sumó a la estrategia de presión a las autonomías del PP que hasta ahora mantienen su rechazo: "Los gobiernos autonómicos no pueden rechazar una quita de deuda que va a permitir mejorar la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos. Lo van a tener que explicar muy bien".

Pero, a continuación, Maíllo introdujo un matiz a la propuesta: cualquier medida de financiación autonómica, a juicio de IU, debe estar vinculada a la política fiscal . "En la quita de deuda vemos con satisfacción que haya disminución de las cargas financieras. Pero para nosotros es fundamental el condicionamiento fiscal del nuevo modelo de financiación autonómica". Es decir, para IU, cualquier medida en el ámbito autonómica debe tener un control para que las autonomías no aprovechen para continuar una línea de rebajas fiscales como ha ocurrido en Madrid o Andalucía.

Los Presupuetos Generales del Estado

Tras la quita de deuda y, estrechamente vinculado a ella, el debate a nivel nacional continúa con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. En 2024 no se llegaron ni a presentar en el Congreso por falta de apoyos del Gobierno. IU, socio de investidura no quiere que esto se vuelva a repetir: "El Gobierno de España debe presentar los Presupuestos Generales del Estado. Es una prioridad para el blindaje de los servicios públicos y para dar una respuesta que garantice antes de la finalización de la legislatura un impulso de políticas de vivienda".

A juicio de Maíllo, deben presentarse en el Congreso, pase lo que pase. Y sin que un rechazo por parte de los grupos parlamentarios ponga en riesgo la continuidad de la legislatura: "No compartimos la visión de que no se presenten. Y aunque no se aprueben se debe mantener el gobierno y la legislatura".

Por último, queda un tercer hito como es el desarrollo del acuerdo de financiación singular para Cataluña suscrito entre el Gobierno y ERC. IU, de momento, no ha expresado una posición contraria a los avances que se están produciendo en este sentido por parte del Ministerio de Hacienda: "El principio sobre el que se base el acuerdo debe servir con financiación de servicios y no de territorios pero siempre con condicionalidad fiscal. No podemos darle más recursos a quienes luego rebajen impuestos posteriormente como ocurre aquí en Andalucía. La clave de bóvedad es el blindaje de los servicios públicos y la fiscalidad".

Reunión entre Illa y Puigdemont

Para todos estos aspectos es fundamental las relaciones entre el Gobierno de España y las formaciones nacionalistas catalanas, un diálogo que arranca en este curso político con la primera reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, una cita respaldada por Maillo: "IU ha defendido la normalidad desde el principio con una formación como Junts con la que que podemos tener muchas diferencias. Pero a normalización de las relaciones es necesaria y con esta reunión se evidencia un hecho una anomalía que tenemos que resolver: Lo que hace Illa con Puigdemont debería hacerse en Barcelona".

En este sentido, Maillo eludió posicionarse respecto al malestar expresado en las últimas semanas por parte de dirigentes principalmente de ERC por la compatibilidad de María Jesús Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda y candidata en las elecciones autonómicas andaluzas: "Es un asunto interno del PSOE".