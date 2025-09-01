Leonor se sube al Pilatus en su llegada a la Academia del Aire

La alférez Borbón Ortiz ya es una alumna más de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

La princesa de Asturias se ha incorporado este lunes para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada. Leonor de Borbón ha sido recibida a las doce del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.

La llegada de la princesa Leonor a San Javier, en imágenes / Iván J. Urquízar

Al igual que el año pasado, cuando ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), la heredera al trono ha llegado en solitario. No ocurrió lo mismo cuando entró en la Academia General Militar de Zaragoza en 2023 para iniciar su formación militar. Entonces, como suele ser habitual con los alumnos de primer curso, la princesa estuvo acompañada por los Reyes y por la Infanta Sofía.

Leonor ha firmado el libro de Honor tras mantener una reunión con Asenjo y el equipo docente, quienes también ha dado a la bienvenida a Leonor a las puertas del edificio de dirección.

Primer vuelo

Alberto Guzmán, comandante jefe del escuadrón de vuelo 792, ha acompañado a Leonor la primera vez que se ha puesto el mono de vuelo.

La heredera al trono ha reconocido que encara esta nueva etapa "con ganas de aprender" a volar pero "poco a poco", antes de subirse a la cabina del aparato en el que se formará en los próximos meses, sin que aún esté claro si llegará a pilotarlo en solitario.

El comandante Alberto Guzmán, jefe del 792 escuadrón, le ha dado unas breves explicaciones del aparato, mostrándole algunos de los instrumentales del mismo.

Fue precisamente el comandante Guzmán quien pilotó el Pilatus en el que voló el Rey por primera vez el pasado mes de junio durante su visita a la AGA para la despedida de la 'Patrulla Águila', y, junto a él, la princesa se ha subido al Pilatus, el mismo avión con el que voló con su padre.

La alférez Borbón Ortiz realizará un currículum especialmente adaptado para ella.

Este curso hay 74 damas cadetes y alféreces, siendo 14 de ellas de la promoción de la princesa.

Sin fecha para el primer vuelo

El director de la academia no quiso dar fechas sobre cuándo podría ser el bautizo aéreo de la Princesa Leonor durante la reciente visita a la base que realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues aún no ha comenzado su instrucción.

Por regla general, los alumnos suelen realizar su primer vuelo junto con un instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, pero no hay plazos fijos.

Antes de ello, es necesario recibir formación teórica respecto al aparato, que ha sustituido al C-101 popularmente conocido como 'Culopollo', y luego ponerla en práctica en los simuladores. Primero en el CBT (Computer Based Training), más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior así como con una réplica de los mandos.

Tras la formación teórica, los alumnos pasan al FTD (Full-fligh Training Device), un simulador avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados, por lo que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además, se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo, que pesa unos 7 kilos.

Solo cuando se considera que el alumno está preparado se produce el primer vuelo, siempre acompañado de un instructor. A partir de ese momento, se compaginan las clases en el simulador con los vuelos, hasta completarse en torno a unas 50 o 60 horas en cada una de estas modalidades.

El último paso, que aún no está claro que se vaya a producir en el caso de la Princesa Leonor, es la 'suelta', como se denomina en la jerga aeronáutica al primer vuelo en solitario. Este se produce cuando el alumno haya demostrado su destreza y capacidad para poder pilotar sin su instructor.

La Princesa de Asturias seguirá los pasos de su padre, el Rey Felipe VI, y de su abuelo, Juan Carlos I, quienes también estudiaron en la academia. El primero lo hizo en el curso 1958/59 y el segundo en el de 1987/88, si bien ambos, al igual que todos los alumnos que han pasado por la AGA hasta 2022, lo hicieron en un C-101.

Vida en la academia

La alférez Borbón ya es alumna de la LXXVIII promoción, con su incorporación al cuarto curso junto a otros 74 alumnos -de los que 15 son mujeres, incluída ella- y a las estrictas normas de la Academia como una alumna más, tal y como ocurrió a su paso tanto por Zaragoza como por Marín.

Así, la Princesa Leonor compartirá camareta con otras dos o tres alumnas, en el pabellón reservado a las mujeres en la AGA. Este curso habrá 483 alumnos en San Javier, un 9,3% más que el año pasado, de los que 74 son mujeres, un dato que representa el 18,1% del total y que supone un aumento frente al 16,7% del año anterior.

La habitación, muy sencilla, consta de una cama, un pequeño armario en el que guardar sus pertenencias -se pide a los alumnos que no traigan muchas cosas-, un escritorio para las horas de estudio y una estantería y un pequeño baño para compartir.

En cuanto a los horarios, la jornada arrancará a las 6.30 con el toque de diana y las clases se inician a las 7.40, tras el desayuno. La sesión matinal se prolonga hasta las 15.00 horas, con un breve receso a media mañana, para retomarse a las 16.00 horas hasta las 18.00.

A partir de esa hora, los alumnos disponen de tiempo de paseo, que pueden dedicar para salir de la escuela o estudiar, hasta las 22.15 horas. La cena, que puede hacerse fuera, es a las 20.30 y a las 22.30 se decreta silencio.

El fin de semana, la Princesa Leonor y sus compañeros podrán salir de la academia, al igual que durante las vacaciones de Navidad y las de Semana Santa, salvo que hayan sido amonestados.

Clases

La heredera al trono no tendrá mucho tiempo para aclimatarse en la que será su casa hasta el próximo mes de julio, ya que iniciará este mismo lunes sus clases en la academia.

En su caso, se le ha preparado un currículo especial con el que completar la instrucción que ya ha recibido a su paso por el Ejército de Tierra y la Armada, lo que incluyó embarcarse en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' durante seis meses.

El objetivo de estos tres años de instrucción militar es familiarizarla con todos los componentes de las Fuerzas Armadas, de las que será capitana general una vez acceda al trono.