El Gobierno aplaude la reunión entre Illa y Puigdemont para “ganar confianza mutua” y deja a Montero la negociación de Presupuestos

La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont este martes en Bruselas ha sido para el Gobierno un paso positivo no solo de cara a la tan cacareada “normalización”, sino también para “ganar confianza mutua” entre el PSOE y Junts. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrazó este encuentro pocas horas antes de producirse al considerar que es “bueno para la convivencia y el diálogo”, pero descartó que se fuese a abrir la carpeta de los Presupuestos. Un "gesto" y un "reconocimiento", remarcaron fuentes del Gobierno, a la expectativa de que sirva para acercar a Junts.

Las conversaciones de cara a la aprobación de unas nuevas cuentas, que serían las primeras de la legislatura y atornillarían a Pedro Sánchez en La Moncloa hasta 2027, “van por otro carril”, según aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó la quita de la deuda. Un compromiso adquirido con ERC, en este caso, y con el que se reparten los gestos a las formaciones independentistas de cara a allanar el proyecto para las cuentas públicas.

Las primeras exploraciones con los grupos parlamentarios ya han comenzado y este mismo miércoles se publicará en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la orden ministerial de elaboración. A partir de ahí, se pretende presentar en “breve” la senda de déficit, el primer paso para elaborar la arquitectura de los Presupuestos. Sin querer concretar plazos, el Ejecutivo pretende que se apruebe este mes de septiembre para poder llevar la votación de totalidad antes de final de año.

La negociación sobre los Presupuestos con Junts la liderará Montero. “Será Hacienda quien hable de Presupuestos con Junts”, señaló la vicepresidenta primera para aclarar que no se forzó la inclusión de esta carpeta el “orden del día” de la reunión. Algo que también descartaron desde la formación posconvergente. Fuentes de Moncloa conocedoras de la preparación del encuentro solicitado por Illa vincularon la agenda a cuestiones en clave catalana "fundamentalmente", aunque con el mensaje de fondo de rehabilitar a Puigdemont como interlocutor.

En el Gobierno confían en que esta foto lime asperezas con Junts tras un final de curso abrupto y en un momento clave para arrancar con buena disposición las conversaciones para las cuentas públicas. El propio Pedro Sánchez celebró ya la noche del lunes que se produjese esta foto calificándola de "acertada" desde el punto de vista político. "Es una decisión coherente con la política de normalización y diálogo", reflexionó durante una entrevista en 'TVE', la primera en más de un año y que concedió coincidiendo con el arranque del curso político.

El jefe del Ejecutivo dejó en el aire mantener un encuentro personal con Puigdemont, como volvió a hacer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aun dando por hecho que se producirá. “Cuando esa reunión se formalice y se vaya a producir se informará, hoy por hoy no tengo que trasladarles todavía ninguna cita. Cuando se produzca, dentro de este ámbito de normalización, se informará”, reiteró a preguntas de los periodistas en la sala de prensa de Moncloa. En privado se limitan a asegurar que por el momento no hay nada agendado, a la espera de cómo avancen las negociaciones para rearticular a la mayoría de investidura entorno al proyecto de los Presupuestos.

Encuentro con Sánchez

Durante su rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez avanzó su intención de reunirse con "todos los interlocutores políticos", al ser preguntado por un encuentro con el líder de Junts. "Me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", añadió aun sin precisar fecha ni lugar, al encontrarse todavía fuera de España el presidente de los posconvergentes.

La avanzadilla del president de la Generalitat allanaría el terreno para que pueda producirse en Bruselas, aunque en el Gobierno evitan confirmarlo. Este martes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, volvía a reclamar esta reunión: "Para nosotros es importante que se miren a los ojos", dijo en una entrevista en 'Els Matins' de TV3. Una forma de aplicar la "amnistía política" a Puigdemont.