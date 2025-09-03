Albares, sobre el hundimiento por EEUU de una narcolancha venezolana: “Nosotros usamos métodos policiales, no militares"

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado de forma indirecta el ataque y hundimiento de un barco con droga y la muerte de 11 de sus tripulantes anunciado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. España, ha dicho, se toma muy en serio la lucha contra el narcotráfico, "pero lo hacemos con métodos policiales y civiles, pero no militares".

En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el jefe de la diplomacia española ha rechazado la idea de que Pedro Sánchez esté imitando al presidente estadounidense al criticar a los jueces que investigan a su entorno. El presidente del Gobierno aseguró que "hay jueces que hacen política", en referencia velada a Juan Carlos Peinado, que ha imputado a su esposa, Begoña Gómez.

Albares ha restado importancia a la ausencia de Sánchez en el encuentro de líderes europeos con Trump en la Casa Blanca. Ha dado a entender que no aparecer en aquella instantánea puede haber sido algo bueno. La foto ha sido muy criticada por mostrar presunta sumisión (aparecían los europeos en pequeñas sillas frente al sillón del presidente estadounidense en el Despacho Oval). "A veces, el precio de estar en una foto es demasiado alto”, ha afirmado, y ha recordado cómo José María Aznar “sacrificó los intereses de España” para aparecer en la foto de las Azores junto a Tony Blair y George Bush apoyando la guerra de Irak.

Sobre Huawei, empresa china de comunicación con la que el Gobierno ha cancelado un contrato después de la presión de Washington y las críticas de la oposición, Albares ha recordado que "son los gobiernos autonómicos los principales clientes" y que "Juanma Moreno Bonilla fue a China, la presidenta de la Comunidad de Madrid [Isabel Díaz Ayuso] abrió el centro más importante de Huawei en la UE, y Esteban González Pons escribe elogiosamente de la empresa".

El ministro ha asegurado, a colación de la reunión en China de Xi Jinping con Vladímir Putin, que siempre que España habla con la contraparte china, piden a Pekín que colabore para poner fin a la guerra de Ucrania.

"Me reuniría con Puigdemont"

Albares se ha sumado a la defensa del resto de su Gobierno del encuentro este martes del president de la Generalitat, Salvador Illa, con el ex president Carles Puigdemont en Bruselas. "Si tuviera que reunirse con Puigdemont me reuniría", ha afirmado el diplomático español. "Hay una ley de amnistía que avaló el Congreso de los Diputados".

Para Albares, "la foto de ayer es buena para la convivencia y en ella está representada una amplísima mayoría de Cataluña". Asegura que con ella están de acuerdo la mayoría de los españoles, "el 80%", ha llegado a decir. "Es una foto de futuro".

Preguntado por la condición de “delincuente” de Puigdemont, el ministro ha asegurado que la política está también "para pasar página". Ha citado al historiador español Santos Juliá: “La Transición fue echar al olvido”. Las cosas en Cataluña, ha afirmado, "se han hecho bien".

El catalán "será lengua oficial en la UE"

Inquirido por el fracaso hasta la fecha en conseguir la aprobación por los 27 de la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, Albares ha dicho que "no sabe cuándo" pero que "sin ninguna duda, el catalán, gallego y euskera serán lenguas oficiales de la UE, porque cualquier otra cosa sería una discriminación contra España y una anomalía".

Ha vuelto a cargar contra el Partido Popular, que "está haciendo todo lo que está en su mano para boicotearlo" y se ha preguntado si el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, volverá a usar el gallego en campaña electoral en Galicia mientras "boicotea nuestra Constitución" y a "millones de españoles que hablan esas lenguas".