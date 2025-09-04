El PSOE exige al PP que "salga y diga que está a favor de los puteros"

A la misma hora que Vox organizaba este jueves en el Congreso de los Diputados unas jornadas negacionistas de la violencia de género, el PSOE ha celebrado a 15 kilómetros de distancia de la Cámara baja, en la localidad madrileña de Alcorcón, un acto feminista. La convocatoria, con la que los socialistas inauguran el nuevo curso político, pretendía plasmar el contraste con la ultraderecha, aliada indispensable del PP en numerosos municipios y comunidades autónomas. Pero sobre todo forma parte de la estrategia de respuesta a los infames audios conocidos el pasado junio entre José Luis Ábalos y Koldo García, en los que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización hablaba con su colaborador de las mujeres como si fuesen objetos, pidiendo a “la colombiana”, a “la otra” y a “la Carlota”, que “se enrolla que te cagas”.

Al calor de estas conversaciones, que el PSOE teme que le resten importantes apoyos entre el electorado femenino en las próximas citas con las urnas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que el Consejo de Ministros aprobaría en septiembre el anteproyecto de ley para abolir la prostitución. La iniciativa, que ahora mismo carece de votos suficientes para ser aprobada en el Parlamento, ha estado muy presente en el acto de Alcorcón, con la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, apelando directamente al PP.

"Contra viento y marea"

“Que el PP tenga el valor de decir que está a favor de los puteros, que salga y que lo diga”, ha señalado Bernabé tras recordar que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo rechazó junto a Vox hace unos meses en las Cortes Valencianas dos iniciativas similares a la que prepara ahora el Consejo de Ministros.

Pero no son solo los conservadores. La propia coalición que conforma el Gobierno central se encuentra dividida sobre esta cuestión. En mayo del año pasado, la ley para abolir la prostitución, encaminada a penalizar a los clientes y a todo tipo de proxenetismo, fracasó en el Congreso con el voto en contra de, entre otros, Sumar. Ahora el PSOE, según ha insistido la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, se prepara para “luchar contra viento y marea para ganar el voto de partidos políticos que todavía no han resuelto el debate sobre esta cuestión”.

La nueva secretaria de Organización

El segundo gran mensaje de la convocatoria ha sido la novedad que supone la llegada de Rebeca Torró a la Secretaría de Organización del PSOE. Torró, nombrada el pasado julio, sustituye como número tres de los socialistas a Santos Cerdán, ahora en la cárcel por formar supuestamente parte, junto a Ábalos y García, de una trama corrupta para cobrar mordidas a cambio de concesiones de obras públicas.

“Las mujeres de este partido estamos encantadas de que haya una mujer al frente de la Secretaría de Organización”, ha dicho Montero, quien ha pedido al partido que dé “todo el respaldo” a la recién nombrada. “Nuestro liderazgo es diferente. Nosotras somos más empáticas”, ha señalado más tarde Torró.