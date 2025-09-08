Gobierno
Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"
El jefe del Ejecutivo realizará una declaración institucional tras la negociación entre los socios de la coalición
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.
"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- Casi 100 bomberos forestales del Infoca demandan a la Junta y reclaman más de dos millones de euros
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 6 de septiembre de 2025
- Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
- Las últimas jarras de rebujito del año: estas son las fechas de las ferias de la provincia de Sevilla
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto