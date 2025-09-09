La exmujer de Ábalos asegura que Cerdán puso a Koldo en el Gobierno para "controlar" al exministro

Carolina Perles, la exmujer del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado que la llegada a su vida del asesor de su marido Koldo García "fue un antes y un después", "desgraciadamente", según las declaraciones realizadas al programa de Telecinco 'El precio de la corrupción' emitido este lunes por la noche.

Perles ha definido a Koldo García como "matón, portero de puticlub" y le ha acusado de "grabar conversaciones" y "vender a la persona que le ha dado todo". Después, se ha mostrado segura de que el exasesor "era el topo" del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que le llevó al Gobierno "para maniobrar" y que "su objetivo era tener controlado a José Luis en todo momento". "Le advertí de que no me gustaban sus compañías", ha completado.

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria 22 de julio de 2025, en Madrid (España). / Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

Asimismo, el programa de televisión ha publicado una imagen de un fajo de billetes, "con más de mil euros", que la propia Perles ha asegurado que pertenecían a su exmarido: "Se iba con más cantidad de dinero de lo normal y no sé qué hacía con él", ha lamentado. Al ser preguntada por un periodista sobre dónde guarda su exmarido el dinero, la expareja de Ábalos ha contestado: "Que miren en su pasaporte porque después de dejar de ser ministro no ha parado de viajar".

Además, ha acusado a Ábalos de haberle provocado una lesión en un brazo tras "un forcejeo", un hecho que no comunicó a los policías que escoltaban a su exmarido.

También ha asegurado haber oído una conversión entre Ábalos y el presidente del Gobierno, en la que el líder del Ejecutivo le habría dicho a su exmarido que "si iba por libre". En el mismo sentido, ha relatado en el programa que intercambió mensajes con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

En otro momento del programa 'El precio de la corrupción', Carolina Perles ha explicado que puso en conocimiento de la ex secretaria de Organización del PSOE Adriana Lastra y a la ex jefa de comunicación del PSOE Maritcha Ruiz Mateos las infidelidades de su marido con supuestas prostitutas.

"Empiezo un poco a desahogarme con ellas", ha informado Perles, que ha asegurado que les mostró pruebas, como por ejemplo correos y fotografías: "Me dicen que es superfuerte, que esté tranquila y me dan su apoyo. Adriana Lastra y Maritcha Ruiz Mateos se asustan". Y estos hechos habrían llegado posteriormente a conocimiento de la exvicepresidenta Carmen Calvo y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha completado Perles, que ha relatado que intentó decírselo a Nadia Calviño, que no habría querido saber nada al respecto.

Un escrito al juez

El exministro de Transportes José Luis Ábalos reclamó al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que citara a declarar como testigo a su exmujer Carolina Perles después de conocer la emisión del programa de Telecinco 'El precio de la corrupción'. Sin embargo, unas horas más tarde rectificó y pidió anular su propia petición.

Lo que su exmujer pretendía, según Ábalos, era "realizar un juicio paralelo, y sin garantías procesales, poniendo en riesgo la presente instrucción que se está llevando a efecto hasta la presente fecha", decía el primer escrito del exministro.

Un juzgado de Madrid

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid rechazó frenar la entrevista. Así lo aseguró el propio Ábalos en un mensaje que ha publicado en su cuenta en la red social 'X', en el que informó de que ya había presentado un recurso de reforma subsidiario de apelación contra dicha decisión.

De igual forma, el exministro advirtió de que estaría "atento a las declaraciones y comentarios que puedan emitirse tanto en el documental 'El Precio de...' así como los posteriores, para valorar las correspondientes consecuencias judiciales".

El mensaje del exdirigente socialista se publicó después de que se diese a conocer que la jueza María Luisa Prieto abrió diligencias previas el pasado viernes por un presunto delito contra el honor de Ábalos después de que el excargo socialista pidiese frenar la entrevista.

Frenar la entrevista

Según consta en el auto, Ábalos había pedido que como medida cautelar se acordase prohibir la emisión de la entrevista o, en todo caso, que no se difundiera hasta que finalizase la investigación que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo.

Asimismo, el exministro reclamó que se dictase una orden de alejamiento a los periodistas o personal del programa de Mediaset España o a "todos los medios en general y presuntos periodistas que están día y noche en la puerta" de su casa. Pero la jueza lo rechazó.

Ábalos defendió en su cuenta de 'X' que "las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho" sino "herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales", según informa Europa Press.