Investigación a la mujer del presidente
Begoña Gómez se limita a explicar a Peinado las funciones de su asistente, aunque admite que le pudo hacer algún "favor"
Cristina Álvarez se ha acogido a su derecho a no declarar por el delito de malversación
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha respondido este miércoles a unas breves preguntas de su defensa durante su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación relacionado con la labor de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Según fuentes presentes en la comparecencia se ha limitado a desgranar cuáles son las funciones de su colaboradora, aunque ha admitido que en algún momento Álvarez le ha podido hacer algún "favor" por la amistad que hay entre ambas.
Antes de esta comparecencia, la asistente de Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar por el delito de malversación ante el juez.
El juez ve delito en la labor prestada por la asesora, trabajadora de Moncloa, en relación con actividades privadas de Gómez en busca de financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Álvarez reconoció en diciembre pasado, durante su primera declaración en calidad de testigo, la autoría de determinados los correos electrónicos. En uno de ellos manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando el máster de la Complutense. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".
En su auto de citación, el magistrado razonaba que la remisión por la asistente de Begoña Gómez del correo antes citado a Reale Seguros "excede claramente de sus funciones", que consistían "en la gestión de la agenda, del correo, dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno".
Se trata de la cuarta ocasión en la que Peinado cita a la mujer de Pedro Sánchez, a la que investiga desde abril de 2024 por varios delitos que han ido aumentando desde la imputación inicial de tráfico de influencias y corrupción en los negocios al intrusismo y la apropiación indebida del software creado para la cátedra hasta incluir la malversación relacionada con la actividad de su asistente.
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- Grave agresión con una navaja a una mujer en pleno centro de Cantillana
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 9 de septiembre de 2025