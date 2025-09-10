Declaración de la mujer de Sánchez
El PP replica a Begoña Gómez: "No puede haber ningún favor personal"
La portavoz de los populares, Ester Muñoz, asegura que "los españoles no tenemos que pagar el sueldo a una amiga de la mujer del presidente"
El Partido Popular (PP) no tardó este miércoles en dar la réplica a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de su última declaración ante el juzgado que investiga posibles delitos relacionados con su actividad comercial durante los años que lleva residiendo en La Moncloa. La portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, mostró su sorpresa por las palabras de la esposa de Pedro Sánchez ante el juez, donde sostuvo que su asistente Cristina Álvarez, contratada por Moncloa, envió mensajes en su nombre de manera "puntual".
Para Muñoz, "no puede haber ningún favor personal, ni excepcionalmente ni no". Aunque a su juicio eso también "es mentira. Porque hay muchos correos electrónicos de su asesora hablando de los negocios privados de la señora Begoña Gómez con el logotipo de La Moncloa". La portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara baja ejemplificó su crítica en que un funcionario que resuelva recursos administrativos no podría adelantar a un amigo suyo en la lista de ciudadanos pendientes de una resolución. "Hay determinadas personas que, por el cargo que ostentan, no pueden hacer favores personales", zanjó.
Muñoz considera que "los españoles no tenemos por qué pagar el sueldo de una amiga de Begoña Gómez para que le haga favores desde La Moncloa". La impresión que trasladó a los informadores la dirigente conservadora es que las explicaciones de la mujer de Sánchez "no sé si le van a librar el delito, pero desde luego, no ha resuelto el dilema ético y moral de que haya utilizado La Moncloa y la sede de trabajo de su marido para su beneficio personal". Esto último, remarcó, es un beneficio del que ya le gustaría gozar a la mayoría de los "autónomos españoles", que no tienen a su favor "el logotipo de La Moncloa", argumentó.
