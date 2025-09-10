Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que se investiga un presunto fraude de hidrocarburos en el que está imputado Víctor de Aldama, los comentarios y mensajes que Koldo García se cruzó con distintas personas y que pueden guardar relación con el procedimiento en el que se investiga si el fisco dejó de ingresar 182 millones de euros. Entre ellos figuran los que recogen las gestiones que el exasesor del exministro José Luis Ábalos realizó con los ministerios de Industria y de Transición Ecológica en favor de Villafuel, la empresa a la que se destinaban las gestiones del comisionista.

En los documentos remitidos por los agentes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, consta que Koldo se dirigió a primera hora de la mañana del 28 de diciembre de 2020 al entonces jefe de Gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para mediar por la empresa de Claudio Rivas, que adquirió el chalé de La Alcaidesa en el que el exministro y su familia pasaron unas vacaciones, lo que constituye uno de los mayores indicios contra Ábalos. "Van a montar una comercializadora", anunciaba Koldo García.

En el siguiente mensaje le facilitó los nombres y los DNI de las personas con las que le había pedido que se reuniera para que Villafuel consiguiera la licencia de operador. Se trata de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Carmen Pano (la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a Ferraz en nombre de Aldama) y Álvaro Gallego (empresario amigo del primero y al que ella identificó como quien la llevó a la sede socialista). También le envió la matrícula del vehículo en el que llegarían al ministerio para que no tuvieran problema.

Tras facilitarle los datos pregunta a Díaz Bidart si le puede llamar, pero este le responde que está en "la conferencia sectorial". Más de una hora después del primer mensaje, al no obtener más respuesta, el exasesor insiste: "Llámame cuando puedas por favor". A las 11.36, el jefe de gabinete del ministerio a cuyo frente estaba entonces la ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, le contesta: "Qué necesitas".

Koldo vuelve a tratar de hablar con él sin éxito y Díaz Bidart le responde a las 13.01 horas que está "en otra reunión". El exasesor decide no esperar ya más: "Yo iré a las 16 horas allí", le dice en un nuevo mensaje, al que sigue otro: "Si puedes me atiendes 2 m y me voy (sic)". La respuesta que recibe es un lacónico "Ok".

Segunda gestión

Como la gestión no correspondía Industria, sino a Transisición Ecológica, unos meses más tarde, en julio de 2021, Koldo García se dirigió a Marc Isaac Pons, jefe de Gabinete del ministerio en ese momento. En su mensaje Koldo le dice: "Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud?". Previamente, le había remitido un pdf con el número de registro de la solicitud planteada por Villafuel.

En los mensajes aportados por la UCO al sumario de hidrocarburos que instruye el juez Santiago Pedraz no consta que Pons respondiera algo, pero sí queda reflejado el interés que el comisionista Víctor de Aldama mostraba con la operación. Es él quien le envía el contacto de Rivas, al que tiene identificado en sus contactos como "Claudio Gasolineras Restaurantes", a Koldo García.

En uno de los whatsapps, fechado el 15 de febrero del 21, Aldama se dirige a Koldo para pedirle que le pregunte a Claudio qué tal le ha ido. Como este le responde que "no", el comisionista le pregunta si está "tonto o qué". Era una broma del asesor, que enseguida le responde que ya había hablado con él.