Israel
Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta
Robles censura los actos violentos que comprometen la seguridad de La Vuelta
El Gobierno aboga por la expulsión de los equipos israelíes de competiciones deportivas como se hizo con Rusia
EFE
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, defendió este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración "con normalidad" de la vuelta ciclista a España y el "derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa".
Bolaños, que ha presidido la toma de posesión del secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha insistido a preguntas de los periodistas en que el Ejecutivo pondrá todos los medios a su alcance para garantizar el desarrollo de la prueba ciclista, que finaliza este fin de semana, y el derecho de manifestación de los ciudadanos.
Por otra parte, preguntado por los comentarios del Gobierno israelí contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusó de lanzar una "flagrante amenaza genocida", Bolaños ha considerado "sorprendente" que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "acuse precisamente él a alguien de genocidio".
Recordó que el Ejecutivo español condenó firmemente en su día los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y pidió la liberación de los rehenes, y subrayó que España lidera la presión de la comunidad internacional en busca de una resolución del conflicto.
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- El centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas en 15 días: dará servicio a 100.000 clientes en el nuevo barrio
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
- El primer día en el 'colegio nuevo' del Polígono de San Pablo: 'Ahora se parece más a cuando éramos pequeños
- Llorente: 'El fútbol ahora es más negocio que esencia y lo que ha hecho Antony dice mucho de él como persona
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 11 de septiembre de 2025