Investigación a Begoña Gómez
El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor
Ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid
EFE
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado varias demandas contras cargos políticos y periodistas al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
El diario El Confidencial ha adelantado este sábado la decisión del magistrado de llevar estas críticas ante la Justicia y cita entre los demandados al ministro de Transportes, Óscar Puente.
Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.
El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.
- La obra del Puente del Centenario entra en otra fase con más cortes de tráfico y el cierre del canal de navegación
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
- El centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas en 15 días: dará servicio a 100.000 clientes en el nuevo barrio
- La Junta aplica la misma subida salarial a los altos cargos que a la plantilla: el presidente andaluz cobrará 89.591 euros
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre
- Llorente: 'El fútbol ahora es más negocio que esencia y lo que ha hecho Antony dice mucho de él como persona
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 12 de septiembre de 2025