La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado en Logroño que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha aceptado "a regañadientes" y "con nocturnidad" los compromisos de España con la OTAN, en relación a la 'Operación Centinela del Este' para reforzar las fronteras de la organización tras la invasión del espacio aéreo de Polonia por drones rusos.