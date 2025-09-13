La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado en Logroño que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha aceptado "a regañadientes" y "con nocturnidad" los compromisos de España con la OTAN, en relación a la 'Operación Centinela del Este' para reforzar las fronteras de la organización tras la invasión del espacio aéreo de Polonia por drones rusos.
INCENDIO EN HUELVAActivada la fase de emergencia por un incendio en Bonares que obliga a cortar la A-484
PARTIDO POPULAR