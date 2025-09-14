Polémica
El ministro Urtasun propone que España no participe en Eurovisión si Israel está representada
Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia ya han dicho de una manera muy clara que, si Israel participa, ellos no participarán
EFE
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cara visible de Comuns en el Gobierno, ha propuesto este domingo que España no participe en la próxima edición de Eurovisión si Israel no es vetada y logra estar representada en el evento.
Así lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Girona, donde ha celebrado "todas las muestras de solidaridad con el pueblo palestino" que se han manifestado durante La Vuelta ciclista a España.
"Celebro que la sociedad española no tolere que haya un blanqueo de lo que es, probablemente, el genocidio más grave que se ha producido en el mundo en el siglo XXI", ha afirmado el ministro, que considera que "hay una gran lección" a aprender: "La sociedad española no quiere que los acontecimientos deportivos y culturales sirvan para blanquear el genocidio que se está cometiendo".
Por ello, ha asegurado que de cara al Festival de Eurovisión del próximo año hay que hacer "todo lo posible para que Israel no participe".
Según Urtasun, "todas las medidas de presión" para que Israel no participe "tienen que estar encima de la mesa", incluida la "amenaza directa y clara" de España de no participar en el evento.
"Nos hemos de sumar como país a lo que ya han dicho países como Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que han dicho de una manera muy clara que, si Israel participa, ellos no participarán. Nos hemos de añadir a este grupo de países", ha recalcado.
Urtasun espera que TVE "en las próximas horas y días también valore esta cuestión y tome las decisiones pertinentes".
