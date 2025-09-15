Una de la acusaciones en las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez le denuncia en el Supremo por su apoyo a la protestas en la Vuelta

La presentación de acciones penales por lo ocurrido este viernes en la etapa final de la Vuelta no se ha hecho esperar. Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en causas que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno --como las que mantienen imputados por corrupción a su hermano y a su esposa, Begoña Gómez-, ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por considerar que sus manifestaciones este domingo en apoyo a las protestas pro palestinas en la Vuelta ciclista a España constituyen delitos de incitación al odio y a la violencia.

Consideran que el presidente del Ejecutivo dio "alas, respaldo y aval" a los manifestantes para "actuar violentamente". Agregan en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que acuden directamente al alto tribunal y no denuncian lo ocurrido ante el Fiscal General del Estado, "dada su dependencia respecto al denunciado y su situación de imputado, ya en juicio oral, su actuación sería lisa y llanamente el rechazo de la denuncia, no promoviendo su persecución".

Desórdenes Públicos

Concretamente, denuncian a Sánchez por promover e incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo de ciclistas israelitas que participaban en la vuelta ciclista a España bajo las siglas IPT (Israel Premier Tech). Asimismo consideran, que ha podido incurrir en un delito de incitación a desórdenes públicos.

Por otra parte, consideran consecuencias de esa incitación y de esa provocación ha ocasionado atentados a la autoridad y sus agentes, así como el delito de desobediencia, a lo que deben sumarse los "daños económicos entre otros a las empresas publicitarias que promocionan la vuelta ciclista España" así como a la propia imagen de España a nivel nacional e internacional.

Todo ello por manifestar, durante un mitin "con rotundidad con apasionamiento y violentamente" una arenga de apoyo a los manifestantes "que iban a reventar el final de la vuelta ciclista" en Madrid. En la denuncia, Manos Limpias agrega que Sánchez conocía que esas manifestaciones en etapas anteriores habían sido violentas y que la manifestación en Madrid, por el amplio dispositivo policial era de "prever alcanzara dimensiones incalculables".

Belarra y Montero

Así, agregan que en el grupo de las fuerzas de orden dispuesto para controlar el evento se produjeron una veintena de heridos "con dos únicas detenciones" y que alcanzaron su objetivo, la cancelación de la prueba deportiva. La denuncia también señala a otros dirigentes políticos: "Contó con el apoyo presencial de varios ministros de su gobierno y con las arengas para reventar el final de carrera de la diputada Ione Belarra y de la eurodiputada Irene Montero" por lo que procedería asimismo a la apertura de diligencias penales contra ellas.