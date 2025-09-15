Junta Directiva del PP
Feijóo reclama ante sus barones un "cambio sin confusiones" ni "espectáculos" ante el "extremismo" que se apodera del país
El líder del PP pide "no conceder ni un milímetro" ni al Gobierno ni "a nadie que no crea en ese cambio"
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, inauguró este lunes la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido, que reúne a todos sus barones autonómicos (aunque por motivos de agenda se ausentaron los presidentes de Castilla y León y la Región de Murcia, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras) reclamando un "cambio sin confusiones", ni tampoco "espectáculos" ante el "extremismo" que, según dijo, se está apoderando de España. Hacia el final de su intervención, emitido como es habitual en abierto antes de la reunión orgánica a puerta cerrada, el líder de la oposición reclamó un relevo futuro en el Gobierno para "reparar las instituciones manchadas", la "convivencia" y la "política desviada de un fin noble".
Feijóo, en un lenguaje un tanto críptico, expuso las dos condiciones necesarias para que se produzca el cambio que propugna. "La primera, no conceder un terreno de milímetro a este Gobierno, mantendremos la guardia alta, hasta que llegue el cambio; y la segunda, cuando llegue, no conceder ni un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio". Para ello, el líder de los conservadores abogó por "un país soportable, que funciones" dado que según aseveró haciendo un juego de palabras, "España no quiere más circo, España quiere más pan", sentenció recibiendo la ovación de los suyos.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
- Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes
- Areafit, la firma sevillana de centros deportivos que cerrará 2025 con 100.000 clientes en toda España
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025
- Rota y Estados Unidos, un matrimonio de conveniencia en crisis: 'Give me bread and call me tonto
- La recogida neumática de basura desaparece de Pino Montano: vuelven los contenedores al barrio tras 24 años