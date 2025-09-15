Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas

Pedro Sánchez ha insistido este lunes en su mensaje de respaldo a los manifestantes que un día antes lograron la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España, celebrada en Madrid, en protesta por la participación de un equipo israelí. Pero esta vez el presidente del Gobierno ha ido un paso más allá, defendiendo a las claras la necesidad de que el país gobernado por Benjamin Netanyahu sea expulsado de todas las competiciones deportivas internacionales.

“Nosotros rechazamos la violencia. Sentimos respeto y admiración por nuestros ciclistas. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos respeto y admiración por una sociedad civil española que se movilizó contra la injusticia y defendió sus ideas de forma pacífica. El debate debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales”, ha señalado Sánchez en el Congreso de los Diputados, durante una reunión con los parlamentarios socialistas convocada para abrir el curso político, dar detalles sobre lo que está por venir (con el intento de aprobar los Presupuestos como plato fuerte) y espolear los ánimos tras la entrada en la cárcel del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, por presunta corrupción.

“¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsó a Israel tras la invasión de Gaza? Nuestra posición es clara y rotunda. La comparte la mayoría de la población española, vote a quien vote. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”, ha continuado el jefe del Ejecutivo.

Un debate doméstico

La guerra librada Netanyahu en Gaza, a raíz de los atentados de Hamas ocurridos hace casi dos años, es ya uno de los asuntos principales de la política española tras más de 65.000 muertos palestinos, la mayoría mujeres y niños. Para Sánchez, que el martes pasado aprobó sanciones a Israel, se trata sin duda de un “genocidio”, un diagnóstico en el que coincide con buena parte de los expertos en derecho internacional.

El jefe del Ejecutivo, que de todos los líderes europeos de peso es el más crítico con el país de Oriente Próximo, ya mostró su apoyo a las protestas el mismo domingo, poco antes de la suspensión de la etapa final de la Vuelta. “España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. (...) España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”, dijo durante un mitin en Málaga.

Sus palabras fueron rápidamente criticadas por un PP que se mueve en la equidistancia ante el conflicto de Oriente Próximo, criticando las matanzas de palestinos pero rechazando las sanciones a Israel y evitando hablar de genocidio cuando no negándolo de plano. “No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas”, ha insistido este lunes el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo.

Pero los colaboradores del presidente del Gobierno aseguran que Sánchez va a seguir con su firme condena a Israel. Sobre todo, por una cuestión de “ética elemental”. Pero también porque todas las encuestas señalan que la población española comparte este discurso.