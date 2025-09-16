Un juez que coincidió en Justicia con Dolores Delgado asume la causa en la que se investiga a González Amador

Las causas en las que se investiga por delitos fiscales y de presunta corrupción a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cambian de manos. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha concedido al juez Antonio Viejo la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, por jubilación de la magistrada Inmaculada Iglesia, quien hasta ahora se ocupaba de los procedimientos seguidos contra el empresario, uno por delito fiscal y otro para determinar si se produjo, como sospecha fiscalía, un presunto pago de comisiones ilegales.

El nombramiento de Viejo, que fue cargo en el Ministerio de Justicia cuando estuvo a su frente Dolores Delgado, formaba parte del concurso de traslado entre miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado en el que se ofertaron 133 plazas, que se han adjudicado por criterio de antigüedad en el escalafón y en el orden jurisdiccional del que se trate. De esta forma el hasta ahora magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid era el más antiguo de todos los candidatos que optaban a la vacante que deja la jueza Inmaculada Iglesias, por lo que su nombramiento solo estaba pendiente de la reunión de la Permanente para que fuera oficializado.

Se da la circunstancia de que Viejo tiene la misma edad que la magistrada a la que sustituye -65 años-, pero los jueces pueden prorrogar su actividad profesional hasta los 72 años si así lo desean. El magistrado que a partir de ahora estará al frente de las dos causas abiertas contra la pareja de Díaz Ayuso está asociado a la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años, en los que se ha caracterizado por su talante moderado.

Su antecesora en el juzgado concluyó la instrucción de la primera causa abierta contra González Amador, en la que se le acusa de delito fiscal y falsedad documental. Es en la que su abogado admitió la comisión de dos delitos fiscales para tratar de evitar llegar a juicio en un correo electrónica de cuya filtración se acusa al fiscal general del Estado.

Además, inició una segunda investigación, a instancias de la fiscalía, en el que se investiga si con la compra de la empresa Círculo Belleza, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836 euros, a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, se ocultó algún tipo de comisión. Entre las últimas diligencias ordenadas por la magistrada figuraba un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los negocios del empresario con Quirón.

Además de las causas seguidas contra el novio de Díaz Ayuso, en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid también se investiga, entre otras menos mediáticas, el asesinato de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid. Hasta su archivo a finales de abril, la magistrada Iglesias también se ocupó de la causa abierta contra el productor y músico Nacho Cano, tras ser denunciado por una de las jóvenes que trajo a España desde México para trabajar en su musical Malinche. Pese a que las actuaciones han sido archivadas, el artista ha presentado una querella contra la magistrada que le investigó.

