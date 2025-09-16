Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha

Fallece a los 25 años Margina García, dirigente de Podemos C-LM

Fallece a los 25 años Margina García, dirigente de Podemos C-LM / PODEMOS

EFE

Toledo

La secretaria de Acción Institucional de Podemos Castilla-La Mancha, Martina García Anguita, ha fallecido a los 25 años, según ha informado la formación morada en un comunicado de prensa.

García Anguita, que en la actualidad además de su cargo en el partido estaba estudiando el Grado de Derecho, fue durante el mandato de 2019 concejala de Marchamalo (Guadalajara) con 19 años y ocupó en distintas ocasiones puestos en las papeletas electorales, fue la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024.

En la pasada asamblea ciudadana de Podemos Castilla-La Mancha concluida el 15 de diciembre, García Anguita fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha enviado ánimos personalmente a la familia tras conocer el deceso, mientras.

El coordinador de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha asegurado que los miembros del partido están "destrozados ante la pérdida de una gran compañera y amiga que, ante todo, era una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar".

“Su ejemplo nos inspira y mantendremos su memoria para que sea inmortal”, ha concluido el partido morado, que organizará muestras de apoyo y despedida en grupos de militancia de toda la región.

