El Gobierno aprobará el martes el decreto de embargo a Israel tras solventar los escollos en aduanas

El decreto para hacer efectivo el embargo de armas a Israel o la importación de productos provenientes de los territorios ocupados se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Tras acumular más de una semana retraso desde que lo anunció Pedro Sánchez en una declaración institucional, justificado por problemas “técnicos” ante la complejidad del “armazón jurídico” necesario y la diversidad de ministerios implicados, fuentes de Moncloa aseguran que están en disposición de poder aprobarlo coincidiendo con el arranque del debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU el próximo 23 de septiembre. En Sumar dicen contar ya con la garantía de sacarlo adelante en estas fechas y no esconden que de esta forma se enviará un mensaje de fuerte contenido político a la comunidad internacional. El propio secretario general de Nacionales Unidas, António Guterres, ha instado a los líderes mundiales a aprovechar el debate para buscar una solución basada en la coexistencia de dos Estados.

Los últimos escollos en el texto tienen que ver con los códigos de aduanas, principalmente en lo referente a la identificación de productos provenientes de los asentamientos ilegales, según fuentes del Ejecutivo. Una medida que se incluirá en el mismo decreto que consolidará jurídicamente el embargo de armas a Israel, para desarrollar legislativamente la prohibición de estas importaciones.

Desde el ministerio de Economía se ha tenido que construir todo un nuevo sistema de códigos para los territorios ocupados y trasladarlos a las aduanas. Una generación de códigos sin la que los funcionarios no podrían proceder al bloqueo para cortar las relaciones comerciales con estos asentamientos. En Cisjordania hay más de 700.000 colonos, y el gobierno ultranacionalista de Benjamín Netanyahu ha anunciado una expansión drástica del número de asentamientos.

Otra de las dificultades que también ha tenido que solventar el departamento liderado por Carlos Cuerpo es la relativa al marco jurídico para evitar que el lucro cesante no sea mayor al de los propios contratos. Un blindaje ante las hipotéticas demandas de indemnizaciones de las empresas israelíes afectadas por ruptura de contratos.

Por toda la normativa a la afectan las medidas promovidas por el Gobierno contra Israel por el “genocidio” en Gaza, los ministerios que más están centrados ahora en pulir los flecos del decreto son los de Economía y Hacienda. Se niega así desde el Ejecutivo cualquier responsabilidad o resistencia en el ministerio de Defensa. Su titular, Margarita Robles, que fue la primera ministra socialista en referirse como “genocidio” a la masacre en Gaza, ha remarcado este miércoles en los pasillos del Congreso que “no hemos puesto absolutamente ninguna objeción” y que además llevan meses analizando todos los contratos de armamento “para dejar de enviar material o de comprar a Israel”.

“Es verdad que quedaban algunos flecos desde el punto de vista de tecnología, pero antes del verano, justo a finales de julio, ya se recondujo”, añadió para insistir en que desde ese momento “el Ministerio de Defensa no tiene ningún inconveniente ni ningún obstáculo”. Con la parte jurídica resuelta desde hace meses, el departamento que liderada Robles ha comenzado también a trabajar en el plano de la sustitución.

Apoyo a la Autoridad Nacional Palestina

El Gobierno también cerrará el espacio aéreo para el transporte de material de defensa y el tránsito por puertos españoles para todos los buques que lleven combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. Concretamente, el espacio aéreo se restringirá “a todas aquellas aeronaves de Estado” que transporten material de defensa destinado a Israel susceptible de utilizarse contra la población palestina.

Otra de las medidas impulsadas por el Ejecutivo tiene que ver con reforzar el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, tanto en lo que se refiere al número de efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah, como en el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica.

Por otro lado, se ampliará la contribución a UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo Gaza, con unos 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí. En el plano de la coperación se aumentará además la partida de ayuda humanitaria y cooperación a Gaza con vistas a alcanzar los 150 millones de euros en el próximo año 2026.