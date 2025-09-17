El Rey insta ante Al Sisi a no "desfallecer" en criticar "el brutal e inaceptable sufrimiento" de los palestinos

Felipe VI ha agradecido este miércoles "el papel mediador" que Egipto está desarrollando para alcanzar un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelís y el restablecimiento de la ayuda humanitaria en la Franja. Esa ingente tarea que el país árabe desarrolla junto con Qatar y EEUU está siendo inútil por ahora, cuando se está a punto de cumplir dos años de los atentados terroristas de Hamás contra Israel que desencadenaron la ofensiva del Gobierno de Binyamin Netanyahu sobre los territorios palestinos. Esa falta de resultados puede desalentar a cualquiera, ha reconocido el Rey durante su visita de Estado a Egipto, y por eso ha animado al presidente del país, Abdelfatá al Sisi, a no "desfallecer en el empeño" y seguir denunciando "el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas".

Felipe VI y Al Sisi, este miércoles en El Cairo, escuchan los himnos nacionales ante la Guardia de Honor egipcia. / Casa del Rey

El Monarca español ha afirmado en el discurso que ha ofrecido antes del almuerzo oficial que la diplomacia y las "dinámicas de diálogo sincero" deben erigirse como "un faro en momentos oscuros" para poner fin a una etapa de "graves conflictos" y "desafíos". La relación bilateral de España con Al Sisi, que fue bendecido por la comunidad internacional tras el golpe de Estado que hizo caer a los Hermanos Musulmanes del poder, en 2013, es excelente. El jefe del Estado español ha recordado que este mismo año ha habido dos visitas de estado (en febrero el presidente egipcio estuvo en Madrid) y los dos gobiernos han firmado un acuerdo de asociación estratégica, un paso para estrechar las relaciones diplomáticas. En todo caso, estaba previsto que el Rey y Al Sisi firmaran varios acuerdos, en materia de cooperación y judiciales, y se han aplazado por cuestiones técnicas, según fuentes españolas.

Antes del Rey, ha tomado la palabra el líder egipcio, quien ha reconocido la "histórica posición" de España en defensa de los palestinos y su "legítimo derecho" de tener su propio Estado. Al Sisi ha concretado la "especial trascendencia" de que el Gobierno de Pedro Sánchez fuera de los "primeros países" que reconocieran el Estado de Palestina, en mayo de 2024. "El respaldo de España a una paz justa y global en la región refleja su compromiso con los principios de la ética, el derecho y la justicia, una posición que cuenta con nuestro mayor aprecio tanto a nivel oficial como popular", ha remachado el dirigente árabe.

Felipe VI y Letizia y su esposa, la reina Letizia, iniciaron el martes a última hora su primera visita de Estado a Egipto. Este miércoles, cumplieron con la tradición de llevar flores al Monumento al Soldado Desconocido, en este país erigido en honor a los egipcios que perdieron su vida en la guerra del Yom Kippur, en 1973, cuando varios países árabes, coordinados por Siria y Egipto, lanzaron un ataque por sorpresa sobre Israel. El sitio también acoge la tumba del presidente Anuar al Sadat, asesinado en 1981.

El protocolo egipcio y las mujeres

Tras ese acto en el distrito cairota de Nasr City, los Reyes se han dirigido al palacio presidencial de Heliópolis, donde Felipe VI y Al Sisi han escuchado los himnos nacionales de ambos países ante una formación de la Guardia de Honor en los jardines del palacio. El protocolo egipcio ha determinado que Letizia y la esposa del presidente Al Sisi, Intisar Ahmed Amer, tuvieran que esperar bajo la marquesina del edificio y no participaran junto a sus maridos en la bienvenida oficial ofrecida por los militares. Los dos matrimonios han saludado después a las delegaciones, antes de celebrar la reunión bilateral.

Intercambio de condecoraciones

Pese a la falta de avance en materia de derechos humanos que denuncian las organizaciones, entre otras Amnistía Internacional, el Gobierno español ha mantenido la tradición de los viajes de Estado y ha concedido al presidente egipcio y a su esposa dos relevantes condecoraciones españolas. El 'Boletín Oficial del Estado' ha publicado que el Ejecutivo ha otorgado el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Al Sisi y la Gran Cruz (un grado inferior de la misma distinción) a su esposa. Por la parte egipcia, el presidente del país árabe ha concedido a Felipe VI el Collar del Nilo, la más alta de las condecoraciones egipcias, y a Letizia la Orden de Al-Kamal (Orden de la Virtud) en clase excelente, que destaca la contribución de las mujeres a Egipto a la humanidad.