Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Galicia

Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es una manifestación de calidad y profesionalidad"

El ministro del Interior avanza buenas noticias para el astillero: "Vamos a seguir trabajando con ellos"

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

Guardia Civil

Elena Villanueva

La Guardia Civil tiene nuevo buque y este lleva el sello vigués. Los astilleros Armón Vigo, responsables de su construcción, acogieron esta mañana el acto de entrega de la patrullera, e izado de la bandera, que lleva el nombre Duque de Ahumada, fundador del Cuerpo.

Al acto, entre múltiples autoridades civiles y militares, acudió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que reivindicó los trabajos realizados en el astillero vigués. "Es una manifestación de calidad y profesionalidad. Permite generar industria naval española; es construir seguridad y valor. Vamos a seguir trabajando con ellos", enfatizó Marlaska, quien también resaltó la posterior colaboración en alta mar con otras instituciones para garantizar la seguridad de los inmigrantes.

Y es que la principal función de este buque, con capacidad para mas de 300 personas, es la prevención de la trata de blancas, el salvamento preventivo y el control fronterizo y migratorio. "Garantizaremos una migración ordenada, segura y regular", afirmó el ministro.

El Duque de Ahumada que cuenta con la última tecnología, estancias diferencias para hombres, mujeres y niños en caso de rescate en alta mar y capacidad para dos helicópteros, tendrá su base en la Zona Franca de Cádiz y realizará funciones coordinadas y de vigilancia en operativos europeos durante 4 meses al menos tras ser erigido también con fondos europeos a través del Frontex, la agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El ministro también destacó durante su discurso y previa visita por el interior del buque, el descenso de un 36% de la inmigración irregular por vía Marítima, descenso que achacó al "trabajo conjunto" y "políticas continuadas en el tiempo". Y es que otra de las funciones del "Duque de Ahumada" será la lucha contra las mafias y el crimen organizado, así como el control de la contaminación marina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  2. Una 'especie de lengua de frío' llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias
  3. La Fiscal jefa de Andalucía sobre los casos de corrupción que 'han alcanzado' al Gobierno: 'Socavan nuestra convivencia
  4. Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
  5. Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz
  6. El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
  7. La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
  8. El AVE llegará a Almería en 2027 tras la conclusión de las obras en octubre de 2026

Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era

Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era

Sale a la venta un Picasso que nunca se había exhibido en publico

Sale a la venta un Picasso que nunca se había exhibido en publico

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

Nuevo capítulo del caso Juana Rivas: se aplaza en Italia el juicio contra su ex por presunto maltrato a su hijo menor

Nuevo capítulo del caso Juana Rivas: se aplaza en Italia el juicio contra su ex por presunto maltrato a su hijo menor

Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Almonte aprueba la zona azul de Matalascañas: llegará en 2026 con seis millones para asfaltar sus calles

Almonte aprueba la zona azul de Matalascañas: llegará en 2026 con seis millones para asfaltar sus calles
Tracking Pixel Contents