La polémica de las banderas palestinas se cuela en la Asamblea de Madrid: "A ver cuándo ponen una de España o de Madrid"

Tras la polémica por la prohibición de banderas y símbolos propalestinos en colegios madrileños que ha denunciado por la plataforma Marea Palestina, y con la invasión de Gaza, el debate en torno al uso del término genocidio y las medidas de presión contra Israel en el centro del tablero político nacional, y por ende regional, era previsible que la cuestión emergiera en la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Durante su turno de pregunta, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha desplegado una bandera palestina, recordado el simbolismo de sus colores (el negro del exilio, el blanco de la paz, el verde de la esperanza y el rojo de la sangre) y acusado a la presidenta madrileña de estar "en el lado incorrecto de la Historia". Entre aplausos de su bancada, Espinar ha asegurado que los manifestantes del pasado domingo en la Vuelta a España son "el Madrid que hace 20 años dijo no a la guerra", el Madrid que "dice no al genocidio" y el Madrid que dice no "a la gente que no tiene humanidad".

"A ver cuándo ponen una bandera de España o de Madrid, porque se les olvida a quiénes representan", ha contestado Ayuso, quien ha lamentado que vuelva "la izquierda del no a la guerra". A su juicio, el Gobierno y el PSOE madrileño están "a hacer ruido" y a atentar contra la imagen de España, porque "les abochorna Madrid". "Dan vergüenza de la A a la Z", ha zanjado.

También desde Más Madrid se ha aludido a la enseña palestina. Su portavoz, Manuela Bergerot, tras cuestionarse si Ayuso había acudido a Entrevías como "portavoz de Netanyahu", ha asegurado que esa tela es hoy "la bandera de la fraternidad" y la bandera "del Madrid que viene", un Madrid, ha dicho dirigiéndose a los populares, "o cambian o sobran". "Por cada bandera que prohíban, vamos a sacar 100", ha zanjado.

"Yo creo que los kale borroka que han mandado los señores de Bildu desde Bilbao no eran el pueblo de Madrid", ha repuesto Ayuso, quien ha asegurado que puede haber manifestaciones, "pero no que se acose a los ciclistas". La presidenta madrileña ha anunciado entonces que su gobierno concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta a España y reconocerá también al vencedor de la pasada edición, el danés Jonas Vingeegard.

Asimismo, ha llamado a la formación que encabeza Bergerot a "dejar de azuzar el odio en las aulas", en relación con la polémica de la prohibición de simbología en los colegios, instrucción que la propia Ayuso negó ayer haber dado. "Nadie quiere esta situación, nadie quiere que nadie muera", ha apuntado en relación con la invasión de Gaza. "Pero, ¿con quiénes están ustedes, con Hamás?".