Guerra en Oriente Próximo

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

Primer ministro de Portugal, Luís Montenegro

Primer ministro de Portugal, Luís Montenegro / Europa Press/Contacto/Henrique C

EFE

Lisboa

El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo.

El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.

