TRANSPORTE
Urtasun emplaza a Puente a "dar solución" al AVE de Sanabria (Zamora)
El ministro de Cultura apoya la recuperación de frecuencias, pero lo hace en su faceta de portavoz de Sumar y no de ministro, por no ser una cuestión de su competencia
Alberto Ferreras
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, transmitió en su visita a Zamora su apoyo a la recuperación de frecuencias del AVE en Sanabria aunque lo ha hecho "como portavoz de Sumar" más que como ministro, ya que es la cartera ministerial de Transportes la que debe "dar una solución a esta cuestión".
Recordó que su formación política defiende la parada sanabresa del AVE y por ello presentó en el Congreso la Proposición No de Ley firmada por el diputado de IU Félix Alonso.
De cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Urtasun defendió que se haya designado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor ante Carles Puigdemont y Junts porque "el diálogo entre formaciones políticas siempre es bueno". A su juicio, "todo lo que sean contactos y reuniones para tratar de sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados siempre es bienvenido". Destacó además que Rodríguez Zapatero "trata de ayudar al Gobierno de España en los frentes" en los que se le requiere y él le tiene "gran estima y aprecio, incluso personal".
Museo de Semana Santa
Por otra parte, el ministro de Cultura y portavoz nacional de Sumar evitó concretar el compromiso del Gobierno de España con la musealización del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora. Urtasun, que durante el recorrido por la muralla tuvo oportunidad de ver también los avances de la obra del futuro museo de pasos, aseguró que es "perfectamente consciente" de ese compromiso que el Gobierno de España realizó "hace algún tiempo" y que se abordará "cuando podamos", sin que por el momento pueda hacer anuncios al respecto.
"Cuadros de primer nivel" como Guarido para las elecciones autonómicas
Urtasun, como portavoz de la formación que se aglutina en torno a Yolanda Díaz, indicó que Sumar trabaja en estos momentos "en los preparativos" de las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebrarán a mediados de marzo. Aunque no pudo concretar datos sobre candidaturas o sobre cómo van a presentarse a ellas aunque sí subrayó que en esta Comunidad Sumar tiene "muchísima gente movilizada, cuadros de primer nivel como el alcalde de Zamora, evidentemente, pero no sólo él, por toda Castilla y León tenemos en estos momentos personas de nuestro espacio político que están jugando un papel fundamental defendiendo esta tierra", declaró. También mostró su seguridad de que Sumar afrontará esos comicios "en las mejores condiciones".
En su visita a Zamora, Ernest Urtasun también aprovechó para hablar de temas de ámbito nacional e internacional, respaldar que la Fiscalía General del Estado haya abierto una investigación por el genocidio de Gaza porque previamente existe una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y las actuaciones de este tipo que se hagan son "absolutamente normales y lógicas".
Aprovechó, asimismo, para criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque sus declaraciones en las que defendió al estado de Israel y su actuación son "absolutamente deleznables". Urtasun sostuvo que su formación es coherente en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos "en cualquier escenario" mientras que el PP tiene "una doble vara de medir" según sea Ucrania o Gaza.
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- Una 'especie de lengua de frío' llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias
- La Fiscal jefa de Andalucía sobre los casos de corrupción que 'han alcanzado' al Gobierno: 'Socavan nuestra convivencia
- El asesinato de una anciana en Las Cabezas da un nuevo giro: dos detenidos nueve meses después del crimen
- Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
- Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España