Festa de la Rosa
Sánchez da por hecho que "renovará" el sistema de financiación en esta legislatura: "Será bueno para Cataluña y para el conjunto del país"
El presidente del Gobierno en la Festa de la Rosa de Gavà una imagen de máxima unidad con Salvador Illa, uno de sus principales escuderos dentro del partido
Gisela Boada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exhibido este domingo en la Festa de la Rosa de Gavà una imagen de máxima unidad con Salvador Illa, jefe del Ejecutivo en Cataluña y uno de sus principales escuderos dentro del partido. Por eso, en su discurso ha cerrado filas con el president y ha asegurado que "renovará la financiación autonómica" durante esta legislatura, una reforma que, ha puntualizado, será buena para Cataluña, pero también para el "resto del conjunto del país".
"Once años después, con las mayorías absolutas de Rajoy desde 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica y que reforcemos la financiación del Estado del bienestar", ha declarado el presidente del Gobierno, que ha puesto en valor que esta renovación sirva, en Cataluña, para "reforzar el autogobierno", y en el resto de comunidades autónomas para mejorar sus "servicios públicos".
Suscríbete para seguir leyendo
- La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
- La vaguada cambia en Andalucía, se confirman las lluvias y puede haber tormentas
- Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
- Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
- Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato
- La calle 'más pura de toda Sevilla' se encuentra junto al Parlamento Andaluz y lo han hecho los vecinos
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de septiembre de 2025
- Árboles y zonas ajardinadas transformarán la imagen de los accesos a Sevilla por Torneo, Kansas City o la Avenida de Jerez