Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, ha abierto diligencias previas a raíz de la última querella presentada por Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el exCEO de Globalia Javier Hidalgo, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el comisionista Víctor de Aldama y el exasesor Koldo García por el rescate de la compañía aérea Air Europa, al apreciar que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

En su resolución, de apenas página y media, el magistrado abre diligencias y se las remite al Juzgado de Instrucción número 41 del que es titular Juan Carlos Peinado, porque explica que ya se había acumulado a la causa seguida contra la esposa de Pedro Sánchez una querella de Vox por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, cuyo "contenido es sustancialmente idéntico al que ha dado origen a la presente causa".

El magistrado señala que es "regla general" en las normas de reparto de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla "inhibirse de su conocimiento en favor del juzgado que ya entiende de los mismos hechos", puesto que "cuando dos juzgados de una circunscripción estén conociendo de los mismos hechos, debe darse preferencia al que primero incoó la causa".

Por su parte, el fiscal adscrito al caso, José Manuel San Baldomero, que se opone a la admisión a trámite de la querella, coincide con el juez en que debe remitirse al juzgado número 41, al que se han ido enviando todas las iniciativas semejantes. En su informe deja constancia de lo "anómalo" que resulta que "una de las partes personadas e integradas en la acusación popular unificada en el procedimiento, con pleno acceso a las actuaciones, y conociendo su objeto", haya optado por presentar una nueva querella, "que se solapa con otras anteriores, ayuda a la confusión, y multiplica actuaciones más bien burocráticas o accesorias que desvían la atención de los hechos planteados en la causa principal".

El representante del ministerio público señala que el Juzgado 41 "teóricamente no resultaría incompetente" para investigar lo relativo al rescate de la compañía aérea, a raíz de nuevos audios o documentos, porque la Audiencia Provincial de Madrid, al resolver los distintos recursos de apelación presentados en la causa seguida contra Gómez, tampoco "ha excluido radicalmente su competencia para conocer" lo relativo a esas ayudas. De hecho, en su última resolución, la de 7 de octubre de 2024, indicaba al juez Peinado que "Globalia quedaba fuera de la investigación en tanto no se contara con hechos nuevos y de signo incriminatorio y se motive por resolución judicial esa investigación".

El fiscal deja constancia de que el juez Peinado aún no se ha pronunciado sobre la querella presentada por Vox por los mismos hechos "o muy similares", si bien no se ha continuado con esa línea de investigación. El representante del ministerio público señala que las querellas presentadas omiten "deliberadamente su acción contra personas aforadas ante el Tribunal Supremo, a pesar del relato ofrecido y del contenido delictivo pretendido".

