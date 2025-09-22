Documento
Transparencia Internacional señala que el plan anticorrupción del Gobierno es mejorable
Considera que España necesita una estrategia integral que vaya "más allá de medidas puntuales y respuestas coyunturales"
EFE
La delegación en España de la oenegé Transparency International (TI-E) ha publicado este lunes un documento con cien recomendaciones para la lucha contra la corrupción y ha indicado que el plan aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto "plantea medidas necesarias", pero tiene "áreas específicas de mejora".
El informe de Transparencia Internacional "analiza en detalle el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción" del Gobierno y concluye que "no constituye desde un punto de vista técnico una verdadera estrategia integral que aborde todos los ángulos existentes en el fenómeno de la corrupción", según ha indicado TI-E en un comunicado.
Según la organización presidida por Silvina Bacigalupo, España necesita una estrategia integral que vaya "más allá de medidas puntuales y respuestas coyunturales", y que esté bien "dotado de presupuesto y calendarizado".
Por ello, una de las cinco recomendaciones generales del documento se refiere a la fijación de un esquema de "financiación clara y sostenible" en este campo, al margen de los ciclos electorales y del signo político del Gobierno al que le corresponda impulsar las medidas.
En cuanto a las 95 recomendaciones específicas del informe de TI-E, figuran algunas como "incluir exámenes adicionales aleatorios de la situación patrimonial de los altos cargos con carácter anual"; "asegurar la participación efectiva de la sociedad civil en el monitoreo de procesos de contratación pública", y la "creación de un registro de proveedores de alto riesgo".
También, entre otras, una mayor "promoción y apoyo a la investigación académica relacionada con la corrupción y su prevención"; la "tramitación preferente de todos los delitos contra la administración pública", y, contra el blanqueo de capitales, "crear un registro de criptoactivos y unificar la titularidad de activos".
