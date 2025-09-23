Oriente Próximo
El Congreso guarda un minuto de silencio por el "genocidio" en Gaza pese a la protesta del PP y el plantón de Vox
El Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de palestina". Al menos, así lo ha establecido la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, al comienzo del pleno. Sin embargo, el PP ha tratado de evitar este minuto de silencio al no estar de acuerdo con que se emplease la palabra "genocidio" y los diputados de Vox han optado por ausentarse del hemiciclo.
La iniciativa ha sido propuesta por el grupo parlamentario de Sumar, que ha reclamado un minuto de silencio por las víctimas del “genocidio” ejecutado por Israel contra el pueblo palestino. El debate se ha trasladado a la Junta de Portavoces, donde, según distintas fuentes, el PP había pedido que no se emplease la palabra "genocidio". Vox, por su parte, solicitó en esta reunión que en el Congreso se hable solo de España y no de otros lugares. Finalmente, Armengol ha optado por emplear la fórmula planteada por Sumar.
