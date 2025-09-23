La sentencia de Trapero
Un juzgado abre diligencias por revelación de secretos al expresidente de la Audiencia Nacional
Se trata de un paso imprescindible para poder recabar el parecer del ministerio público sobre si la querella debe ser admitida o rechazada, como ya hizo con otra otro juzgado
El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, cuya titular es Rosario Espinosa, ha abierto diligencias para poder preguntar al fiscal sobre si debe admitir o rechazar la querella de Manos Limpias contra el expresidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro por un presunto delito de revelación de secretos, al informar al Gobierno de que la sentencia que en esos momentos preparaba una de sus secciones absolvería al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, como finalmente ocurrió.
La decisión de la magistrada señala que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", pero como no están "determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido" se debe proceder a la "incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado".
La decisión se produce después de que el juez Marcelino Sexmero archivara una querella similar de Hazte Oír al no apreciar delito en los mensajes adelantadas por 'El Mundo' en los que el expresidente de la Audiencia informaba al entonces ministro de Transportes de la sentencia. "¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!", le comentó el 15 de agosto de 2020.
El exministro ahora imputado en el caso Koldo se lo reenvió al presidente del Gobierno que contestó con un "OK". El 30 de septiembre Navarro avisó de que "la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero". Añadía que los medios "publicarán en cualquier momento la absolución". Por su quedaba alguna duda sobre sus intenciones señalaba: "Para que lo manejéis".
Suscríbete para seguir leyendo
- El 100% del garbanzo nacional que vende Mercadona procede de campos andaluces
- La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- Fin al “fresco” en Andalucía, llega el Veranillo de San Miguel con hasta 34 grados en estas provincias
- La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
- Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes