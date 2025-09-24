Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ministra a bordo

Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por la ciudad rusa de Kaliningrado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

EP

Lituania

Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo ha sufrido un intento de perturbación a su GPS a su paso por la ciudad rusa de Kaliningrado.

El episodio, consistente en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado, ha quedado en nada, puesto que la aeronave recibe indicaciones de un satélite militar. Un comandante a bordo ha restado importancia al suceso y ha explicado que este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares.

En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS y periodistas para acompañar a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana en el marco de las acciones coordinadas con la OTAN para disuadir a Rusia.

