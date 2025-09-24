Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PULSERAS ANTIMALTRATO

Irene Montero tacha de "mentira" los fallos en las pulseras y se sacude responsabilidades: "El ministerio tiene que dar explicaciones"

"Desde que nos echaron del Gobierno las explicaciones de esto las tiene que dar el ministerio", argumentó

La eurodiputada Irene Montero en una imagen de archivo.

La eurodiputada Irene Montero en una imagen de archivo. / Diego Radamés

Ana Cabanillas

Madrid

Irene Montero defiende su gestión al frente del Minsiterio de Igualdad y niega la existencia de fallos en las pulseras antimaltrato, al tiempo en que se sacude responsabilidades y emplaza a la actual ministra, Ana Redondo, a dar las explicaciones pertinentes.

La eurodiputada de Podemos y su candidata a las generales ha señalado, en una entrevista en La Hora de la 1, que es "mentira" que existan disfunciones en los nuevos dispositivos, licitados y adjudicados durante su etapa como responsable de Igualdad en el Gobierno. "Las pulseras no han fallado, son seguras"; ha defendido, criticando que "los jueces de esto país no los usen más".

Montero ha justificado la licitación para cambiar el sistema, asegurando que "necesitan mejor, por eso hicimos una licitación", advirtiendo de que "eran dispositivos muy antiguos, se gastaba rápido la batería, eran muy grandes". "Eso es legitimo y necesario", ha justificado.

En este punto, ha defendido que lo hizo "para seguir mejorando el servicio" pero se sacudió las responsabilidades sobre lo ocurrido: "Desde que nos echaron del Gobierno las explicaciones de esto las tiene que dar el ministerio", argumentó. "Con todas las mejoras del servicio, lo que no se puede decir es que las pulseras estén fallando, eso es mentira, y que no estén protegiendo a las mujeres".

