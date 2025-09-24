El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
Concluye la instrucción de la pieza por el uso privado de la asistente en Moncloa Cristina Álvarez
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido su instrucción sobre una parte del caso Begoña y ha acordado enviar ya a juicio, ante un tribunal del jurado, a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia del Gobierno-- por una malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El 100% del garbanzo nacional que vende Mercadona procede de campos andaluces
- Fin al “fresco” en Andalucía, llega el Veranillo de San Miguel con hasta 34 grados en estas provincias
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
- Los atascos entre Sevilla y Cádiz colapsan la carretera de Lebrija: la Junta encarga un estudio para buscar soluciones urgentes
- La Macarena 'recupera' su mirada: Manzano retira 'el regrueso de pasta' de los párpados
- La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio
- Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
DIRECTO | La oposición centra en Montero la sesión de control en el Congreso por la ausencia de Sánchez
Proyecto Caetra: los vigilantes de las máquinas
Ofrecido por