Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de asociación ilícita por el 'affaire Gadafi'. Sin embargo, la justicia le absuelve de los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos y de financiación ilegal de su campaña, motivo principal por el cual estaba acusado.

El Tribunal considera probado que Sarkozy participó en una operación para percibir dinero del régimen de Gadafi, a cambio de favores diplomáticos ilegales al dictador libio. Este es el quinto proceso relacionado con el 'caso Gadafi' en cinco años, y esta condena se suma a otras dos, en las que Sarkozy ya fue declarado culpable por corrupción y financiación ilegal de su campaña electoral de 2012.

A la espera de la sentencia final que se hará pública en las próximas horas, y con una gran investigación bajo el brazo, la Fiscalía solicita siete años de cárcel para el expresidente y una multa de 300.000 euros. Además de otras penas para dos exministros suyos y varios actores secundarios. La fiscalía en su alegato final insistió en que Sarkozy hizo "un pacto de corrupción de dimensiones estratosféricas con uno de los mayores dictadores" de los últimos 30 años para "satisfacer sus ambiciones políticas".

Durante los meses de juicio, el Ministerio Público de París aportó una serie de pruebas, como documentos o las agendas del banquero Wahib Nacer, donde anotaba los pagos que se realizaban al presidente. Unas notas que permitieron a los investigadores seguir el rastro del dinero. Además la justicia contaba con testimonios de exresponsables libios, como la confesión de un mediador franco-libanés, que apuntaban a un oscuro entramado entre el exmandatario y la dictadura de Muamar Gadafi.

No solo la justicia, también los medios de comunicación aportaron evidencias de esta trama. El medio francés Mediapart develó en 2012 nuevas pruebas que demostrarían la relación entre ambos dirigentes, como una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

Por su lado, Sarkozy ha negado desde el principio todas las acusaciones y durante el proceso insistió en que no se ha encontrado rastro del dinero que presuntamente recibió para financiar su campaña. Aunque esa justificación no consiguió convencer a la presidenta del tribunal, quien remarcó que la acumulación de indicios puede conducir a la condena, a pesar de no encontrarse dicho dinero.

El juicio sufrió, además, en los últimos días un importante revés, con la muerte del intermediario, Ziad Takieddine, clave en la acusación.

Brazalete electrónico

Nicolas Sarkozy ha pasado de ser un presidente con una gran presencia en la escena internacional, a convertirse en el primer jefe de Estado de Francia en llevar una pulsera electrónica y cumplir una sentencia de arresto domiciliario. Aunque actualmente está apartado de la primera línea de la política, el exdirigente sigue teniendo una importante presencia en la derecha francesa, pero la condena de este jueves por el 'affaire libio' es más grave que las anteriores, y podría marcar su carrera política y su biografía, ya que no solo se le condena judicialmente sino también socialmente, tras confirmarse que recibió dinero de un régimen como el de Gadafi. Una dictadura que en 2011, el propio Sarkozy contribuyó a derrocar con una intervención militar.

Diez años después de aquello, en marzo de 2021, la justicia sentenciaba a Sarkozy a un año de cárcel por tráfico de influencias y corrupción, pena confirmada dos años más tarde en apelación, obligándole a portar un brazalete electrónico. No llevó la pulsera más de dos meses, tras cumplir los 70 años de edad.

En septiembre del mismo año, volvió a ser condenado a 12 meses de cárcel por financiación ilegal de su campaña de 2012, pena que en apelación se redujo a la mitad. Ahora, esta nueva pena podría ser su sentencia política final.