El apoyo de los estadounidenses a Israel ha caído con fuerza, según un sondeo de The New York Times

Tras casi dos años de guerra en Gaza, el apoyo de los estadounidenses para con Israel, especialmente el de los que se consideran votantes demócratas, ha sufrido una aguda caída debido al castigo militar sin precedentes que ha aplicado a la Franja, según muestra un sondeo publicado este lunes y realizado por el diario The New York Times y la Universidad de Siena.

Los datos de esta nueva encuesta contrastan enormemente con los que se reflejaban en los estudios del rotativo neoyorquino realizados tras los ataques terroristas de Hamás en Israel el 23 de octubre de 2023.

En este entonces, la mayoría de estadounidenses encuestados, un 47 %, simpatizaba más con Israel frente a un 20 % que mostraba preferencia por Palestina, mientras que en esta nueva encuesta el 34 % se mostró a favor de Israel y el 35 % a favor de los palestinos, al tiempo que un 31 % dijo estar indeciso o apoyar a ambas partes por igual.

Este mayor apoyo de los encuestados para los palestinos se produce por primera vez desde que The New York Times comenzó a preguntar sobre este tema en 1998.

Al ser preguntados si creen que Israel está matando civiles en Gaza de manera intencionada o no intencionada, el 40% (frente al 22% de octubre de 2023) optó por la primera opción, frente a un 25% (cinco puntos porcentuales menos que hace casi dos años) que dijo que el Ejército israelí toma precauciones para no matar civiles y un 16% (también 5 puntos menos que en 2023) que dijo que las muertes de civiles en Gaza son accidentales.

A su vez, el sondeo, realizado entre estadounidenses registrados como votantes, muestra que solo el 39 % de los consultados respalda seguir manteniendo el apoyo económico y militar para Israel, gran aliado de Washington, frente a un 51 % que se opone, un dato que asciende a casi el 70% entre los menores de 30.

Un 58 % de los sondeados estuvo de acuerdo en que Israel debería suspender su campaña militar para evitar más víctimas civiles aunque no se hayan liberado a todos los rehenes israelíes que mantiene en su poder Hamás, mientras que un 30 % consideró que debe seguir la ofensiva en Gaza hasta que retornen todos los secuestrados aunque eso implique víctimas civiles gazatíes.

La brecha en el apoyo a una u otra facción se percibe sobre todo en la afiliación política, con el 54 % (frente al 31 % de 2023) de los votantes demócratas mostrando más apoyo a Palestina que a Israel, y el 64 % de los que votan republicano apoyando a Israel frente a la población palestina.

La brutal campaña militar en Gaza, unida al informe de la Comisión de Investigación de la ONU en Territorios Palestinos Ocupados que este mes concluyó que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina ha afectado a la imagen de Israel y llevado a países como Inglaterra o Francia a reconocer el Estado palestino.