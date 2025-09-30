Pleno
La sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo
El Ejecutivo responderá a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras
Redacción
El Gobierno responde este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras que protegen a las víctimas de violencia de género.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 29 de septiembre de 2025
- Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños
- Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios