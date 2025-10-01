Begoña Gómez intenta evitar el jurado amparándose en que no hay un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno

La defensa de Begoña Gómez se remite a la ausencia de un estatuto de la figura del cónyuge del presidente del Gobierno para pedir a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la pieza por malversación de caudales que el juez Juan Carlos Peinado ha transformado para su enjuiciamiento por el trámite de un jurado popular. Se da la circunstancia de que el Gobierno y el propio entorno de Gómez siempre han rechazado acometer su redacción, pese a que así lo habían propuesto los socios del Ejecutivo.

En un recurso de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado y exministro Antonio Camacho defiende la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno señalando la contradicción que aprecia al imputársele un delito de malversación "sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos" de su asesora Cristina Álvarez, "limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales", de los que añade que, aunque fuera "para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos".

"La simple lectura de la certificación" de la actividad de Álvarez "pone de manifiesto que estaba y está encargada, entre otra muchas cosas, de gestionar la coordinación de la agenda" de la esposa del presidente del Gobierno y "la gestión de sus citas en la medida en que era la interlocutora con el equipo de seguridad. Este era el único motivo por el que estaba copiada en los emails que recibía" la propia Begoña Gómez, "dado que si no tenía conocimiento de cuáles eran los compromisos de todo tipo que pudiera tener, era imposible gestionar su agenda", explica la impugnación.

El escrito insiste en que "no existe un estatuto de la cónyuge del Presidente del Gobierno, que esta figura no está regulada", lo que impide distinguir "entre actividades privadas e institucionales" que "debería llevar a que las personas que asisten a la necesidades diarias de las personas que ocupan la sede de Presidencia de Gobierno solo podrían prestárselas a la cónyuge del presidente en aquellos supuestos en que acompañase físicamente al titular de la Presidencia".

Requerir apoyo

Añade que ello supone desconocer "una faceta privada que existe y requiere de un apoyo logístico y material, dada la convivencia en una residencia oficial del Estado que viene obligada por las funciones que realiza su esposo", lo que señala que "es una interpretación que no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la democracia".

Tras quejarse indiscutible que no puede ser considerado como un indicio de la comisión del Delito de Malversación, que constituye el objeto del presente procedimiento, el hecho de que mi representada solo contestara a las preguntas de su letrado una vez que fue citada para prestar declaración.

