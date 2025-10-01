ERC exige a Sánchez que desclasifique los documentos de Pegasus tras la imputación de tres directivos israelís

Aunque ya hayan pasado más de tres años desde que estallara el escándalo, el caso de espionaje Pegasus sigue siendo un caso abierto con muchas incógnitas. ¿Quién ordenó espiar a 65 dirigentes y activistas del independentismo catalán? Este miércoles los dirigentes de ERC Diana Riba, Josep Maria Jové y Joan Ignasi Elena han exigido a Pedro Sánchez que el Gobierno desclasifique los documentos pendientes sobre el tema que siguen siendo inaccesibles para la opinión pública.

Lo han hecho en una comparecencia en la sala de prensa del Parlament después de que la juez que lleva las querellas que presentaron en su día Riba y Jové, dos de los espiados, haya decidido imputar a tres directivos de la empresa israelí NSO Group, que es quien comercializa este programa espía. Se trata de Shalev Hulio, Omri Lavie y Yuval Somekh, que tenían responsabilidades en la compañía en los años investigados, que van del 2019 al 2021.

Jové ha expuesto que este es un "un avance importante en esta causa" porque debería permitir "internacionalizar" este caso de espionaje y porque confirma que ha existido la "persecución de una ideología política". "Es el momento de desclasificar documentos para que nuestros abogados pueda hacer las preguntas pertinentes", ha dicho. Además, ha recordado que la exdirectora del CNI Paz Esteban lleva tiempo también imputada en este proceso judicial.

El conflicto de Gaza

Por primera vez, ERC ha intentado este miércoles jugar otra baza a su favor. Ha recordado que el Gobierno de Sánchez mantiene un enfrentamiento abierto con el gobierno israelí por el conflicto en Gaza, por lo que ha considerado que es el momento ideal para que diga toda la verdad sobre Pegasus y la empresa israelí NSO, a quien en su día se contrató el programa espía. Su premisa es que, si de verdad Sánchez se cree el "embargo de armas" que promueve contra Israel, debería creerse también que es el momento de descubrir el papel de NSO y del propio Estado en todo este asunto.

"Más allá de hacer proclamas, el Gobierno tiene que demostrar con hechos si tiene la voluntad firme y decidida de hacer limpieza en este asunto [de Pegasus]. Es una situación intolerable desde el punto de vista democrático", ha dicho Joan Ignasi Elena, exconseller de Interior y que ejerce de portavoz de ERC en este asunto. También ha anunciado que su partido ha registrado una bateria de preguntas en el Congreso sobre este asunto dirigidas al Gobierno.

