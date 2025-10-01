Polémica
El PSOE de Madrid prepara acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de informar del "trauma postaborto"
El pleno aprobó el martes con los votos de PP y Vox que haya "información visible" en los espacios municipales de salud e igualdad
Víctor Rodríguez
El PSOE madrileño prepara medidas legales contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar sobre "el trauma post-aborto" en sus espacios de salud e igualdad. Así lo ha trasladado el secretario general de la formación y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López este miércoles en una entrevista en televisión.
"Esta misma mañana el equipo jurídico del PSOE de Madrid está trabajando para estudiar acciones legales, y no descartamos ninguna para parar esa iniciativa aberrante", ha señalado López, quien ha añadido que PP y Vox ya se confunden y son "absolutamente indistinguibles.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una iniciativa de Vox, con el apoyo del PP, para que los espacios municipales informen "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible", sobre lo que la propuesta califica finalmente de "trauma post-aborto". Dicha información deberá estar "permanentemente visible en los centros municipales de Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, SIAM, Samur Social y centros de servicios sociales", tanto en cartelería y folletos informativos como en las páginas web oficiales.
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Luces y sombras en la Feria de San Miguel: de la 'reconciliación' de Morante y Roca Rey a un duro suspenso ganadero
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
- Metrovacesa inicia la construcción de una nueva promoción de 74 viviendas en Palmas Altas desde 200.000 euros
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 30 de septiembre de 2025