Junts votará a favor del decreto de embargo de armas a Israel, pero su aprobación sigue en el aire

Junts ha informado este jueves de que votará el próximo martes en el Congreso a favor del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel, pero la convalidación del texto sigue en el aire ante la postura crítica de partidos como Podemos, ERC y BNG, que no han desvelado su voto. Fuentes de Junts han confirmado a EFE que los siete diputados de la formación independentista votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

También han confirmado su voto a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ambas integradas en el Grupo Mixto. Sin embargo, la convalidación del real decreto ley peligra, ya que otros socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC y BNG insisten en que lo consideran insuficiente y no han revelado aún el sentido de su voto.

Las medidas

El real decreto ley pretende aplicar medidas urgentes frente al genocidio en Gaza y en respaldo a la población palestina. El Gobierno de España ha fijado una política de "dependencia cero" a la tecnología militar israelí. Desde el 7 de octubre de 2023 se han puesto en marcha iniciativas para terminar con esa dependencia tecnológica, trabajando con la industria y aplicando un embargo "ambicioso" que, de momento, no ha hecho ningún otro país de la Unión Europea. Además, en julio se aprobó un plan de desconexión y un plan de reconversión de los programas militares como el sistema de lanzacohetes SILAM, el misil Spyke LR3 o los láseres de los Eurofighter.

Las licitaciones anuladas

El Ministerio de Defensa ha anulado 20 licitaciones adjudicadas a empresas israelíes -que afectan a 45 proyectos- que, en conjunto, fueron otorgadas por alrededor de 12 millones de euros, según la información disponible en el portal de contratación del Estado. Más de la mitad del importe conjunto de las licitaciones anuladas este pasado lunes por la cartera que dirige Margarita Robles corresponde a ocho contratos adjudicados a Elbit Systems, una de las principales empresas militares de Israel. Entre ellos, destaca un contrato adjudicado a finales de noviembre de 2023 por un importe de 4,5 millones de euros para el mantenimiento y la adquisición de repuestos de los sistemas de radioenlace del Ejército de Tierra.

Las bases militares de EEUU

El Gobierno remarca que el decreto-ley ha ido "todo lo máximo" que contemplan las leyes españolas, pero hay acuerdos bilaterales e internacionales como el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos que no se puede revocar. Eso explica que desde las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) EEUU pueda enviar armamento a Israel a pesar del veto del Ejecutivo de Pedro Sánchez.